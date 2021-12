Apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 17 horas; saiba como jogar

Com premiação acumulada em R$ 350 milhões, acontece nesta sexta-feira (31) o sorteio da Mega da Virada, O valor é o maior da história já pago pela Caixa Econômica Federal.

Quem deseja concorrer à bolada, porém, deve se apressar. Os interessados têm até as 17h (horário de Brasília) para fazer as apostas. Leva o prêmio aquele que escolher os seis números sorteados entre os 60 disponíveis.

Também é possível ganhar a quantia em caso de acerto de cinco ou quatro números. Uma boa tática para ter sucesso na disputa, realizada a partir das 20h, é conferir quais são as dezenas mais sorteadas do concurso federal. No vídeo abaixo, preparado pelo Diário do Nordeste, você confere o passo a passo de como jogar.

Números mais sorteados

De acordo com a Caixa, entre os concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado. Desde o início da premiação, em 2009, ele já saiu quatro vezes. Em seguida, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma delas já foi sorteada três vezes.

O terceiro lugar é ocupado por outro empate, formado por 16 dezenas que já saíram duas vezes cada. São elas: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.

Como apostar

Para apostar em alguma das lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o processo é simples. Basta preencher um dos volantes de papel dispostos nas unidades, escolher seis números dos disponíveis entre os 60, para a aposta simples, e pagar R$ 4,50.

Além disso, o apostador pode escolher a modalidade "Surpresinha", em que o próprio sistema define os números da aposta de forma automática. Seja de forma randômica ou com a própria escolha, existe a possibilidade fazer diversas apostas para o mesmo sorteio.

Como jogar pela internet

Para quem não deseja sair de casa para participar o jogo, a opção é fazer o processo por meio do site Loterias Caixa ou pelo aplicativo de mesmo nome. Ambos são seguros e monitorados pelo banco. Atualmente, existem versões disponíveis tanto para Android como para iOS.

Legenda: Para apostas pela internet, a opção é fazer o processo por meio do site Loterias Caixa ou pelo aplicativo de mesmo nome Foto: Divulgação

O primeiro passo para a aposta online é afirmar que a pessoa do outro lado da tela é maior de 18 anos. Em seguida, um cadastro deve solicitar o número de CPF do usuário e uma senha de seis dígitos, que poderá ser utilizada para futuros jogos.

Passada a fase de preenchimento dos dados, é hora de selecionar quais os palpites para o concurso e, logo depois, incluir o pedido no carrinho de apostas do sistema. O pagamento, até então, só pode ser realizado com cartão de crédito, tendo um valor mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 945.

Como funciona e como fazer o bolão

Quem desejar começar um "bolão", deve ter em mente que essa modalidade só é realizada presencialmente, nas lotéricas, e os números podem ser escolhidos da mesma forma que a aposta comum. Nesse cenário, uma cota com recibo é gerada para cada participante do jogo, justamente para possibilitar o resgate no futuro.

O valor mínimo é de R$ 10, com as cotas que devem custar pelo menos R$5. A Caixa estipula que pelo menos duas cotas devem estar inclusas, com máximo de 100.