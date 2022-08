Apostas de Fortaleza e Icapuí são premiadas da Lotofácil e levam mais de R$ 12 mil cada

Um apostador de Fortaleza e outro de Icapuí, no Ceará, foram premiados com R$ 12.377,36, cada. As duas apostas do concurso 2603 eram do tipo simples, com 15 números.

Em Fortaleza, a aposta ganhadora foi feita na unidade lotérica Casa da Sorte. Já a aposta de Icapuí foi realizada pelos canais eletrônicos das loterias Caixa.

Além das duas apostas realizadas no Ceará, outras 35 dividiram o prêmio do concurso.

VEJA AS DEZENAS SORTEADAS NO CONCURSO 2603

05 - 20 - 25 - 17 - 03 - 07 - 21 - 02 - 19 - 11 - 24 - 15 - 13 - 09 - 10

QUANTO CUSTA APOSTAR NA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Nessa opção, o apostador pode marcar 15 números.

Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, ele pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É PRECISO ACERTAR QUANTAS DEZENAS PARA GANHAR O PRÊMIO?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

