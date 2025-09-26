Diário do Nordeste
Apostador acerta 15 dezenas da Lotofácil 3497 e leva mais de R$ 1,6 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (27)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de Lotofácil.
Legenda: A aposta vencedora foi registrada na cidade de São Paulo.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta única acertou as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3497, sorteada na noite desta sexta-feira (26), e levou R$ 1.693.080,25.

A aposta vencedora foi feita na modalidade simples, e registrada em São Paulo (SP).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (27), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também

teaser image
Negócios

Aneel anuncia redução em adicional na conta de luz para outubro

teaser image
Negócios

Veja os investimentos planejados para emprego e renda em Fortaleza até 2029

teaser image
Negócios

Casa dos Ventos estuda investir em usina hidrelétrica reversível na Serra da Ibiapaba

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

04 - 12 - 03 - 18 - 01 - 06 - 14 - 25 - 21 - 15 - 11 - 02 - 10 - 19 - 13

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.693.080,25

14 acertos
151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00

13 acertos
6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
511808 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48 204.298
17 R$ 408 24.035
18 R$ 2.448 4.006
19 R$ 11.628 843
20 R$ 46.512 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

