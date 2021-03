Aposta simples feita em Maracanaú fatura mais de R$ 123 mil na Lotofácil

Uma aposta simples de R$ 2,50 faturou o prêmio de R$ 123.599,41 no sorteio da Lotofácil, realizado nessa quarta-feira (10), em São Paulo. O bilhete premiado foi feito em uma casa lotérica do bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor total do prêmio de R$ 1,5 milhão foi dividido também entre outros dez apostadores. Além do Ceará, os bilhetes premiados saíram para as cidades de Barreiras (BA), Nerópolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO).

Ao mesmo tempo, outros 568 apostadores conseguiram 14 acertos e levaram o valor de R$ 704,58, cada um.