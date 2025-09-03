Aposta simples acerta 20 dezenas do Lotomania Concurso 2818 e leva quase R$ 4 milhões

Uma aposta simples, registrada em Curitiba, Paraná, acertou sozinha as 20 dezenas da Lotomania Concurso 2818, sorteada na noite desta quarta-feira (3). O ganhador levou o prêmio total de R$ 3.914.644,89.

Outras nove apostas acertaram 19 dezenas e levaram cada uma, em média, R$ 57.033,69. Todas foram registradas em diferentes regiões do Brasil.

Veja também Negócios INSS 2025: confira datas de pagamento em setembro a aposentados e pensionistas Negócios Governo adia por dois meses recolhimento de impostos para empresas afetadas pelo tarifaço Negócios Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

Confira o resultado da Lotomania 2818

79 - 30 - 31 - 86 - 89 - 03 - 57 - 34 - 15 - 93 - 53 - 71 - 55 - 62 - 08 - 32 - 58 - 72 - 04 - 52

Resumo do sorteio

1 aposta ganhadora, R$ 3.914.644,89

19 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69

18 acertos

72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39

17 acertos

658 apostas ganhadoras, R$ 246,79

16 acertos

3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74

15 acertos

16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 129.910,65

Como apostar na Lotomania 2808?

Para participar do concurso da Lotomania 2808, siga um dos seguintes métodos de aposta:

Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você

Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.

Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!