Aposta de Unaí (MG) acerta a Quina 6828 e leva prêmio R$ 11,7 milhões

Uma aposta de Unaí, interior de Minas Gerais, acertou os números sorteados nesta terça-feira (16) na Quina 6828, e levou pra casa o prêmio de R$ 11.715.102,56. Com o resultado, o prêmio principal do próximo sorteio é de chegar a R$ 600 mil no próximo sorteio.

Outras 44 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 12.447,61 cada. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (178), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina de hoje

53-54-62-66-77

Resumo do sorteio

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 11.715.102,56

4 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61

3 acertos

3.725 apostas ganhadoras, R$ 140,03

2 acertos

99.560 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para correntistas) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 2,50 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

