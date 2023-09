Aposta de Fortaleza acerta 5 números na Mega-Sena e vai receber R$ 63,3 mil

Uma aposta de Fortaleza acertou cinco número do sorteio deste sábado (2) na Mega-Sena. O valor do prêmio a ser recebido será de R$ 63.338,93. A aposta foi feita em loteria localizada em Messejana.

Outros apostadores da capital cearense acertaram 4 números e devem receber premiações menores. A maior delas, feita em uma lotérica da Aldeota, terá como premiação R$ 32.306,40.

Os outros prêmios recebidos por apostadores na capital cearense variam entre R$ 1,1 mil e R$ 11 mil.

Apesar disso, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado, no concurso 2628 da Mega-Sena.

As dezenas sorteadas foram 05 - 14 - 32 40 -53 - 54.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, dia 5 de setembro. A estimativa de prêmio é de R$ 55 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio, pelo site Loterias Caixa ou em uma lotérica.