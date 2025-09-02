Aposta de Curvelo (MG) acerta a Quina 6816 e leva prêmio R$ 10,4 milhões

Uma aposta de Curvelo, interior de Minas Gerais, acertou os números sorteados nesta terça-feira (2) na Quina 6816, e levou pra casa o prêmio de R$ 10,4 milhões. Com o resultado, o prêmio principal do próximo sorteio é de chegar a R$ 600 mil no próximo sorteio.

Outras 58 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 9.628,24 cada. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (3), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.

Resultado da Quina de hoje

01-27-50-71-72

Resumo do sorteio

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 10.451.964,10

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24

3 acertos

3.936 apostas ganhadoras, R$ 135,12

2 acertos

101.867 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 2,50 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma: