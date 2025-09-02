Aposta de Curvelo (MG) acerta a Quina 6816 e leva prêmio R$ 10,4 milhões
Uma aposta de Curvelo, interior de Minas Gerais, acertou os números sorteados nesta terça-feira (2) na Quina 6816, e levou pra casa o prêmio de R$ 10,4 milhões. Com o resultado, o prêmio principal do próximo sorteio é de chegar a R$ 600 mil no próximo sorteio.
Outras 58 apostas acertaram 4 números e levaram, em média, R$ 9.628,24 cada. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (3), com as apostas podendo serem feitas até as 19h do mesmo dia.
Resultado da Quina de hoje
01-27-50-71-72
Resumo do sorteio
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 10.451.964,10
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24
3 acertos
3.936 apostas ganhadoras, R$ 135,12
2 acertos
101.867 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 2,50
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.