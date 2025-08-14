Aposta de Curitiba leva a Lotofácil 3469 e ganha mais de R$ 1,4 milhão
Três apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas
Uma apósta única de Curitiba (PR) acertou as 15 dezenas do concurso 3469 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (14), e levou o prêmio principal de R$ 1.472.926,26.
No Ceará, três apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo duas para Fortaleza e outra para Sobral. Todas feitas na modalidade simples. Cada uma das apostas levou um prêmio de R$ 1.683,96. Ao todo, 262 apostas acertaram.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sexta-feira (15), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Veja o resultado do Concurso 3468 da Lotofácil
01-03-05-06-07-08-11-12-13-15-17-18-21-22-24
Resumo do sorteio
15 acertos
Uma aposta ganhadora, R$ 1.472.926,26
14 acertos
262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96
13 acertos
8.306 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
97.835 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
502.237 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.