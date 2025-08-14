Aposta de Curitiba leva a Lotofácil 3469 e ganha mais de R$ 1,4 milhão

Uma apósta única de Curitiba (PR) acertou as 15 dezenas do concurso 3469 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (14), e levou o prêmio principal de R$ 1.472.926,26.

No Ceará, três apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo duas para Fortaleza e outra para Sobral. Todas feitas na modalidade simples. Cada uma das apostas levou um prêmio de R$ 1.683,96. Ao todo, 262 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste sexta-feira (15), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja o resultado do Concurso 3468 da Lotofácil

01-03-05-06-07-08-11-12-13-15-17-18-21-22-24

Resumo do sorteio

15 acertos

Uma aposta ganhadora, R$ 1.472.926,26

14 acertos

262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96

13 acertos

8.306 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

97.835 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

502.237 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.