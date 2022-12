Aposta de Aquiraz acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva prêmio de mais de R$ 1,4 milhão

Uma aposta da cidade de Aquiraz, na Grande Fortaleza, foi a grande vencedora do sorteio da Lotofácil de sábado (3), realizado em São Paulo. Os números cravaram as 15 dezenas do prêmio, levando total de R$ 1.400.927,88.

O concurso 2.666 da Lotofácil sorteou as dezenas 4 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 e 25. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita em um jogo simples, que custa R$ 2,50.

Além da aposta principal, outros jogos pelo país acertaram outros números, levando valores diferentes dos prêmios. Confira:

14 acertos: 222 apostas ganhadoras, R$ 1.890,23

13 acertos: 7.940 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos: 110.002 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos: 635.670 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Jogo de loteria

Em um jogo de Lotofácil, o apostador precisa marcar entre 15 e 20 números, do total de 25 disponíveis no volante. O prêmio é alcançado em caso de acertos de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Além disso, assim como em outros jogos, é possível deixar que o sistema escolha os números por meio da 'surpresinha', ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da 'teimosinha'.

