Aposentados podem receber retroativo após decisão do STJ sobre auxílio-acidente

Dessa forma, o cálculo da aposentadoria, que passará a considerar o valor do auxílio-acidente, poderá reajustar os vencimentos dos aposentados, já que o salário e o valor do auxílio são contabilizados pela Previdência.

A relatora do caso na Corte, ministra Assusete Magalhães, argumentou que, quem não recebeu o auxílio nessas condições, deverá ser atendido com o pagamento retroativo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o trabalhador acidentado, que recebe o auxílio-doença, deverá ser beneficiado com o auxílio-acidente imediatamente ao fim do benefício anterior, caso ele tenha direito. A medida, que funciona para evitar perdas para os funcionários, poderá aumentar em até 30% o valor da aposentadoria.

Ainda cabe recurso à decisão do STJ. Em nota, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou que o julgamento do STJ já foi publicado, mas “o tema está sob análise do órgão de representação judicial do INSS para analisar a viabilidade de medidas processuais ainda cabíveis”.