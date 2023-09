Após um ano e oito meses, programa de moradia popular no Ceará ainda não saiu do papel

Criado há um ano e oito meses, o programa estadual de habitação popular, o Moradia Ceará, ainda não saiu do papel. Contudo, segundo a Secretaria das Cidades, o projeto está “em fase de avaliação e regulamentação”, com previsão de início até o fim deste ano. A política habitacional foi instituída pela lei complementar n.º 276, sancionada em 11 janeiro de 2022, pelo então governador Camilo Santana (PT).

Conforme a redação, o Moradia Ceará prevê a edificação de residenciais para a população vulnerável, incluindo famílias de baixa renda e mulheres vítimas de violência doméstica. Outro benefício previsto é o “cheque moradia”, a ser destinado para o apoio financeiro de obras, reformas e para a aquisição de materiais de construção para essas casas.

Todavia, os critérios e as regras ainda serão definidos em decreto específico. Os recursos para custear o programa serão oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

Segundo a Secretaria das Cidades, o “Decreto de Regulamentação está sendo avaliado por outras secretarias responsáveis pela autorização de funcionamento e viabilidade”. O trâmite inclui passagens pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para avaliação jurídica e pelas pastas de Planejamento e Gestão (Seplag) da Fazenda (Sefaz).

“Depois de publicado o decreto, serão publicadas as Instruções Normativas com os procedimentos operacionais. O início do programa está previsto para até o final do semestre em curso”, afirmou, em nota.