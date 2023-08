Após risco de falência, o que esperar da WeWork em Fortaleza?

Recém-chegada ao Ceará, a WeWork, empresa global de gestão de escritórios compartilhados, enfrenta uma crise que a fez declarar ter “dúvida substancial” sobre a capacidade de continuar a operar. Após o comunicado dessa semana, as ações da companhia despencaram 26% na abertura dos mercados de Nova York.

Antes da pandemia, a startup surfou na onda da inovação do coworking. Contudo, a crise sanitária causou uma reviravolta no modelo de negócio. Apesar disso, a WeWork encarou o desafio e conseguiu mais apoio financeiro do conglomerado japonês SoftBank para garantir a sobrevivência.

No Brasil, o principal mercado da empresa está em São Paulo, totalizando 20 operações, além de atuações no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Em Fortaleza, a WeWork chegou em janeiro deste ano, mas não possui unidade própria e atua por meio de parceiros locais, na Aldeota. Questionada se o risco de falência pode ocasionar o fechamento da iniciativa na Capital, a companhia disse que continuará operando normalmente.

“Desde a sua criação, a WeWork LatAm (América Latina) conta com a parceria do SoftBank, que auxilia na operação e supervisionamento do negócio da WeWork Global na região”, disse, em nota.

“Ambas as operações — Global e LAtAm — compartilham a visão comum de oferecer soluções de espaços de trabalho flexíveis e atuam em suas próprias estruturas e operações, de forma a trazer os melhores resultados em seus respectivos mercados”, afirmou.

A empresa acrescentou que o balanço recentemente publicado reflete a melhoria em vários indicadores, incluindo um aumento na receita, bem como uma redução nas despesas.

“Apesar dos desafios no mercado imobiliário, a WeWork LatAm continua avançando para manter sua liderança em espaços flexíveis e impulsionar ainda mais o seu crescimento”, finalizou.

O que esperar do modelo de coworking para o Ceará?

Para Ticiane Parente, atuante no segmento de coworking desde 2011 e integrante da fundação da Rede Coworking Ceará, é necessária uma adequação regional para os escritórios compartilhados.

“Eu acredito que o coworking ainda é um modelo segmentado por regiões. O WeWork tem estratégia diferente. Por exemplo, no Sul e no Sudeste, as pessoas gostam mais de trabalhar em estações de trabalho, já aqui, em nosso Estado, a principal procura é por salas exclusivas”, exemplificou.

Ticiane acrescenta que, nos próximos anos, a segmentação por nichos poderá ser um grande diferencial. Dentre as demandas do Ceará, cita, está a busca por salas privativas e de treinamentos, principalmente após a crise sanitária.