Ao vivo: Camilo Santana anuncia novo decreto de isolamento social no Ceará

O governador Camilo Santana e o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, anunciam as novas medidas do decreto de isolamento social que entrará em vigor na próxima segunda-feira (14) no Ceará.

Na manhã desta sexta-feira (11), houve reunião do comitê científico que decide sobre as medidas a serem adotadas no Estado. "Avaliamos os cenários da pandemia no Ceará e a vacinação em todo o estado", escreveu o governador em suas redes sociais.

O atual decreto, válido até domingo (13), ampliou o funcionamento de atividades comerciais como restaurantes e shoppings no Ceará até as 22h em todas as regiões, exceto Cariri. Na ocasião do anúncio, Camilo falou que iria liberar ainda eventos corporativos com protocolos e restrições de capacidade a partir do próximo dia 14 de junho.