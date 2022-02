Alta competitividade no mercado reforça busca por profissionais com graduação

Trilhar uma carreira de sucesso tem sido cada vez mais desafiador. Com o avanço vacinal e o reaquecimento da economia, o mercado de trabalho vem aumentando a competitividade, afetando significativamente os índices de empregabilidade ao exigir profissionais com maior qualificação para preencher as vagas.

Apesar disso, o interesse dos brasileiros em investir na educação superior cresceu. Em pesquisa feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), junto com a Educa Insights, 63% dos estudantes entrevistados afirmaram que estão planejando iniciar a graduação no primeiro semestre de 2022.

Para André de Medeiros, coordenador de Expansão da UNIP (Universidade Paulista), o interesse crescente está relacionado com a seletividade do mercado, que favorece continuamente candidatos com maior escolaridade. “Antigamente, existia o pensamento de que ter o ensino médio já seria suficiente para conseguir um emprego que atendia parte das expectativas da maioria das pessoas. O mercado é muito seletivo e os currículos de pessoas que, infelizmente, ainda não têm ou não estão cursando o nível superior, são desconsiderados ou destinados a vagas com faixas salariais muito baixas”, explica.

As estatísticas comprovam o novo comportamento dos empregadores. Uma pesquisa sobre empregabilidade do Instituto Semes, feita com mais de 8.500 alunos e egressos de faculdades por todo país, revelou um crescimento significativo no salário após os entrevistados escolherem a formação universitária.

“Acima de tudo, ter uma formação e uma titulação coloca o profissional em um patamar acima dos demais. Passa a ser um diferencial enorme para uma nova oportunidade ou uma recolocação no mercado”, ressalta André.

Porta de entrada mais aberta

Com mais brasileiros em busca de qualificação, faculdades por todo país têm buscado acessibilizar vestibulares e implementar novos programas de apoio à permanência estudantil.

Na Universidade Paulista (UNIP), por meio do Grupo Aqui Você Pode, milhares de alunos têm garantido sua vaga no ensino superior. Para Flardene Nascimento, recém-ingressa no curso de Administração, o grupo proporcionou diversas facilidades, entre elas mensalidades fixas até o fim da graduação. “Foi algo que não encontrei em outras faculdades”, afirma.

Segundo a professora e coordenadora de cursos, Myrlanne Alves da Costa, o Grupo Aqui Você Pode beneficia a todos os tipos de estudantes, independente de faixa etária e renda. "Todo o momento é possível acreditar em uma mudança de rotina e de vida. Objetivamos tornar acessível à sociedade o prazer da graduação com valores justos, flexibilidade de rotina, sem tornar o processo acadêmico tão cansativo", afirma.

Criado em 2008 e presente em mais de 90 cidades brasileiras, O Grupo Aqui Você Pode ainda apresenta outro diferencial: a Metodologia SEPI. Com ela, os alunos têm acesso à uma plataforma online com material didático e aulas gravadas que acompanham o andamento das aulas presenciais, aliando as mais modernas ferramentas de tecnologia educacional à vivência em salas de aula e laboratórios.

Prestes a se formar, Naiade da Silva Andrade encontrou no Grupo Aqui Você Pode uma forma de continuar sua graduação em Gestão de Marketing e sonhar cada vez mais alto. “O grupo me ajudou muito. Com o conhecimento adquirido, quero conquistar meu primeiro emprego e me especializar ainda mais na área, especialmente no Marketing Digital, que gosto muito”, conta.

Com a esperança de impactar ainda mais vidas, como as das alunas Flardene e Naiade, André de Medeiros reforça a missão do Grupo Aqui Você Pode. “Nosso objetivo é mostrar aos interessados em mudar suas realidades de vidas e crescer profissionalmente que com um ensino qualificado e sem ter que pagar absurdos com mensalidades, materiais didáticos, livros e muito tempo preso em uma sala de aula, aqui esta pessoa pode alcançar o tão desejado crescimento e qualificação”, ressalta.

