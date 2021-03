Agências do INSS fecham nesta quinta-feira e reabrem na segunda (5)

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão estar fechadas nesta quinta-feira (1º), devido ao ponto facultativo determinado pelo Governo Federal para o serviço público. A data antecede o feriado da Sexta-feira da Paixão, na sexta (2), portanto, o INSS retoma o atendimento na próxima segunda-feira (5).

O ponto facultativo do dia 1º de abril foi determinado pela Portaria ME nº 3.776, publicada nesta quarta-feira (31) no Diário Oficial da União.