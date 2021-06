Aeris Energy investe em novo centro de distribuição em Caucaia

A produtora de pás eólicas Aeris Energy confirmou que está construindo um centro de distribuição em Caucaia. O estabelecimento deve ter uma área de mais de 35 mil metros quadrados e deve suporte ao "fluxo de construção e entrega de pás" da empresa.

A previsão é que a empresa inaugure o empreendimento ainda no segundo semestre deste ano. A empresa, contudo, não confirmou o valor que será investido no equipamento.

O processo de construção do centro de distribuição está caminhando em paralelo com a expansão do parque fabril da companhia, que deve trazer um incremento de 51 mil metros quadrados.

Planejamento

O novo investimento faz parte do atual ciclo de expansão da Aeris, que já fez aportes de mais de R$ 176 milhões em novos projetos no primeiro trimestre de 2021.

"Devemos atingir uma capacidade produtiva de 9 GW em breve e teremos uma estrutura predial para fazer pás acima de 100 metros. A expectativa é seguir ampliando o nosso parque fabril, com a construção de novas plantas", informou a empresa em nota.

A Aeris ainda investiu na compra de mais terrenos no entorno da sede da empresa, passando de 320 mil m² para mais de 1 milhão de m² na área.

Estrutura atual

Fundada em 2021, a empresa possui mais de cinco mil funcionários que atuam em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.