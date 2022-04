Ações judiciais do STF poderão ser parceladas em até 12 vezes; veja como fazer

Os custos de processos judiciais que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) já podem ser pagos com cartão de crédito e parcelados em até 12 vezes pela fintech PicPay. O serviço foi liberado neste mês de abril e é realizado por meio do PagTesouro, plataforma digital da Secretaria do Tesouro Nacional.

Segundo a empresa financeira, a compensação da transação é imediata. “Assim que o cidadão concluir o pagamento, a entidade pública já consegue verificar o recolhimento da taxa ou valor devido”, afirmou.

Atualmente, a fintech já é utilizada para a quitação de multas de trânsito federais ou eleitorais, inscrições de concursos públicos, taxa de emissão de passaporte, entre outros serviços públicos.

Segundo a companhia, há 65 milhões de usuários no Brasil



