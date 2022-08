Ações de varejistas em queda: bom momento para investir?

Após o sucesso de vendas durante os períodos de isolamento mais rígido no País, as varejistas nacionais estão amargando a frustração das projeções feitas naquela época. O não alcance dessas expectativas está refletindo diretamente no desempenho das ações dessas companhias, que chegam a acumular tombos de 62,6% este ano.

A variação é referente ao resultado dos ativos da Magazine Luiza, uma das gigantes nacionais do setor. A queda é ainda maior no acumulado dos últimos 12 meses (-87,45%). Nesta quinta-feira (28), a ação da empresa, que chegou a valer R$ 25,11 em 13 de novembro de 2020, estava cotada a R$ 2,70.

A situação preocupante não está restrita à Magalu. Outras gigantes do setor como a Via Varejo e a Americanas também estão tendo de lidar com desvalorizações de 52,19% e 51,16%, respectivamente, no acumulado do ano.

Outras que também estão em dificuldade no ano são C&A (-54,79%), Marisa (-40,78%), Grupo Pão de Açúcar (-24,58%) e Centauro (-6,15%).

Mas o que provoca os tombos exponenciais no setor?

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon), Ricardo Coimbra, explica que o forte crescimento dos resultados durante a pandemia gerou expectativas de lucratividade crescente mesmo depois da crise sanitária, de forma que o mercado supervalorizou o preço das companhias.

Quando essas projeções não são alcançadas, o valor dos ativos começa a despencar. Além disso, a competitividade do segmento foi elevada com a chegada ou fortalecimento de outros players, como a Amazon e Shopee, por exemplo.

"O crescimento da competitividade e o cenário de certa retração da atividade econômica no mundo e no Brasil, somadas à alta da taxa de juros, do elevado nível de desemprego e as perspectivas de crescimento interno menores, fez que tivesse essa tendência de diminuição da lucratividade no curto e médio prazo"

O economista e coordenador dos Cursos de Economia e Finanças da Universidade de Fortaleza, Allisson Martins, confirma a frustração das expectativas e ressalta que o volume de vendas de móveis e eletrodomésticos no País caiu 14,3% nos últimos 12 meses encerrados em maio.

Ele ainda esclarece que os investidores do mercado de capitais costumam basear suas decisões nas perspectivas futuras, que se aproximaram de cenários ruins já há alguns meses, desencorajando os aportes.

"O investidor vai levar em conta a capacidade de compra das pessoas debilitadas, a inflação ainda superior a dois dígitos, que gera uma forte deterioração da renda, a elevada taxa de juros, que deve continuar subindo. Essa combinação gera um cenário em que há mais vendedores que compradores, puxando os preços para baixo"

Oportunidade de investimento?

Com preços baixíssimos, o momento atual pode ser uma boa oportunidade para o investidor que deseja retorno a médio e longo prazos.

Isso porque, segundo Coimbra, as empresas devem implementar uma remodelação dos negócios varejistas, reestruturando as plataformas de vendas online e incrementando os atrativos das lojas físicas.

"Isso vai mostrar para o investidor a potencialidade de lucratividade, tendo em vista o fortalecimento das duas composições, seja o e-commerce ou os pontos de venta físicos", avalia.

Ele pontua, no entanto, que essa recuperação se dará em ritmo menor que o crescimento observado em 2020 e que também dependerá do cenário macroeconômico do País, do novo Governo, dos incentivos ao consumo, da redução da inflação e, consequentemente, da taxa de juros, etc.

Apesar da incerteza das variáveis que podem determinar essa retomada, o conselheiro do Corecon acredita que aqueles que visam retornos entre 12 e 24 meses conseguirão rendimentos expressivos caso decidam aproveitar as baixas cotações.

"Os preços se deterioraram bastante, algumas estão valendo apenas 10% da cotação de 12 meses atrás. Então, é possível que a médio e longo prazo haja valorização de 100%. Mesmo ainda ficando muito distante dos preços anteriores, existe a possibilidade de retornos significativos", explica.

Já para quem já possui ativos em forte desvalorização, a orientação é tentar ter 'sangue frio' e esperar alguma melhora antes de vender as cotas, uma vez que o prejuízo seria expressivo.

