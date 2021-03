Ação estimula apoio a setores prejudicados por medidas de isolamento no Estado

Com a volta de medidas mais duras de isolamento social devido ao recrudescimento da pandemia no País, ressurgem também iniciativas de apoio aos negócios mais prejudicados. O grupo de empresários LIDE Ceará promove uma ação simbólica nesta sexta-feira (12) para estimular o engajamento das empresas cearenses em apoio ao setor de restaurantes e eventos.

Para esta edição do LIDE Talks, que será virtual, a instituição contratou o Grupo La Maison para assinar o almoço do evento. Os filiados que tiverem a participação confirmada receberão os pedidos por delivery em seus endereços.

“Esse é um movimento de estímulo para que as grandes empresas continuem a realizar ações de engajamento com seus colaboradores, incluindo contrações de serviços por delivery de alimentação ou brindes personalizados, por exemplo, e até mesmo artistas que se apresentem por plataforma virtual", explica Emilia Buarque, presidente do LIDE Ceará.

Muitas empresas e empreendedores estão precisando deste apoio no momento. Então, a ideia é: 'enquanto você estiver on-line, ajude outras empresas a saírem do off-line'”.

Trajetória empresarial

Nesta edição do LIDE Talks (live), o empresário e fundador do Grupo Pague Menos, Deusmar Queirós, vai conversar sobre sua trajetória empresarial. O encontro será conduzido por Emília Buarque, com transmissão virtual, exclusivamente para filiados e convidados do LIDE Ceará.

