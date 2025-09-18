Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188

A Honda Nossamoto realiza, entre os dias 15 e 20 de setembro, o evento inédito “Missão Digital Consórcio Honda Nossamoto”, que promete reunir clientes em um ambiente totalmente on-line para apresentar as melhores condições na aquisição de motocicletas 0 km por meio de consórcio. Durante seis dias, uma equipe de consultores treinados estará disponível em atendimento estendido, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no sábado, das 8h às 18h, para esclarecer dúvidas e orientar sobre as vantagens do modelo de compra.

O diferencial da campanha está em oferecer cotas de consórcio sem taxa de juros, com parcelas acessíveis e maior flexibilidade de pagamento, ampliando as chances de contemplação. A iniciativa reforça o consórcio como a alternativa mais econômica e planejada para quem deseja adquirir uma motocicleta nova sem comprometer o orçamento.

“No cenário atual, com as altas taxas de juros, o consórcio tornou-se a forma mais econômica de adquirir uma moto Honda 0km, com parcelas a partir de R$ 188”, afirma Tiago Bastos, diretor operacional.

Ao longo da ação, os clientes terão acesso à consultoria personalizada e praticidade para realizar todo o atendimento digitalmente. “O cliente pode ser atendido pelo celular ou computador, no horário que for melhor, e ainda recebe benefícios exclusivos, como voucher de R$ 300, bolsa e roleta de prêmios, podendo escolher entre nossos brindes inéditos: um fone de ouvido sem fio, uma garrafa térmica personalizada ou copo térmico NossaMoto. São benefícios únicos que só acontecem dentro da missão e tornam essa oportunidade ainda mais especial”, complementa Tiago Bastos.

Serviço

Missão Digital da Honda Nossamoto

Data: 15 a 20 de setembro

Site: www.nossamoto.com.br

Telefone: (85) 40116666

Instagram: @NossamotoHonda