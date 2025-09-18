Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188

Evento on-line acontece de 15 a 20 de setembro com atendimento estendido e foco em parcelas acessíveis, sem juros e mais chances de contemplação

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188
Legenda: Equipe de consultores treinados estará disponível para atendimento durante seis duas de evento
Foto: Divulgação

A Honda Nossamoto realiza, entre os dias 15 e 20 de setembro, o evento inédito “Missão Digital Consórcio Honda Nossamoto”, que promete reunir clientes em um ambiente totalmente on-line para apresentar as melhores condições na aquisição de motocicletas 0 km por meio de consórcio. Durante seis dias, uma equipe de consultores treinados estará disponível em atendimento estendido, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no sábado, das 8h às 18h, para esclarecer dúvidas e orientar sobre as vantagens do modelo de compra.

O diferencial da campanha está em oferecer cotas de consórcio sem taxa de juros, com parcelas acessíveis e maior flexibilidade de pagamento, ampliando as chances de contemplação. A iniciativa reforça o consórcio como a alternativa mais econômica e planejada para quem deseja adquirir uma motocicleta nova sem comprometer o orçamento.

“No cenário atual, com as altas taxas de juros, o consórcio tornou-se a forma mais econômica de adquirir uma moto Honda 0km, com parcelas a partir de R$ 188”, afirma Tiago Bastos, diretor operacional.

Ao longo da ação, os clientes terão acesso à consultoria personalizada e praticidade para realizar todo o atendimento digitalmente. “O cliente pode ser atendido pelo celular ou computador, no horário que for melhor, e ainda recebe benefícios exclusivos, como voucher de R$ 300, bolsa e roleta de prêmios, podendo escolher entre nossos brindes inéditos: um fone de ouvido sem fio, uma garrafa térmica personalizada ou copo térmico NossaMoto. São benefícios únicos que só acontecem dentro da missão e tornam essa oportunidade ainda mais especial”, complementa Tiago Bastos.

Serviço
Missão Digital da Honda Nossamoto

Data: 15 a 20 de setembro 
Site: www.nossamoto.com.br        
Telefone: (85) 40116666    
Instagram: @NossamotoHonda

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta quinta-feira (18/9)

Apostadores que quiserem tentar a sorte e concorrer aos prêmios desta noite podem faturar até R$ 33 milhões

Carol Melo
Há 12 minutos
Foto que contém Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil
Negócios

Fraport negocia com investidores construção de hotel no Aeroporto de Fortaleza

A informação foi confirmada por Andreea Pal, CEO da companhia

Luciano Rodrigues
Há 40 minutos
Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188
Negócios

Ação digital da Nossamoto traz consórcio sem juros e com parcelas a partir de R$188

Evento on-line acontece de 15 a 20 de setembro com atendimento estendido e foco em parcelas acessíveis, sem juros e mais chances de contemplação

Agência de Conteúdo DN
Há 40 minutos
Senhor realizando apostas em uma lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (17/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e + Milionária acumularam

Redação
17 de Setembro de 2025
Papeleta da Lotofácil
Negócios

Aposta de Guarulhos (SP) acerta 15 dezenas da Lotofácil 3489 e leva mais de R$ 1,8 milhão

Cerca de 179 apostas acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem de plantação de melões em Limoeiro do Norte, no Ceará
Negócios

Agro em alta no Ceará: entenda como o setor cresceu 17% no PIB

Setor tem crescimento de dois dígitos há pelo menos cinco trimestres

Mariana Lemos
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6001, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6829, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2824 – Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2824 – Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2824 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3489, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3489, desta quarta-feira (17/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2861 de hoje, quarta-feira, 17/09; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2861 de hoje, quarta-feira, 17/09; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2861 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,0 milhões.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 286 de hoje 17/09; prêmio é de R$ 160,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 286 de hoje 17/09; prêmio é de R$ 160,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 747 - Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 747 - Sorteio de quarta-feira, 17/09; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 747 em 17/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Foto de dentro do hospital Harold Juaçaba
Papo Carreira

Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever

Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará

Redação
17 de Setembro de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego e estágio no Ceará; veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri

Redação
17 de Setembro de 2025
Victor Ximenes

PIB do Ceará cresce 3,8% no 2º trimestre, acima da média nacional

Victor Ximenes
17 de Setembro de 2025
Parque solar IPU-Ceará
Victor Ximenes

Com investimento de R$ 5 milhões, parque solar vai gerar 100 empregos em Ipu

Victor Ximenes
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia
Negócios

Loterias do dia: confira sorteios previstos pela Caixa para esta quarta-feira (17/9)

Quem quiser tentar a sorte pode concorrer a prêmios de até R$ 160 milhões nesta data

Carol Melo
17 de Setembro de 2025
Imagem de produtor de mel em apiário em Maranguape, na Grande Fortaleza
Negócios

Governo do Ceará deve comprar 170 toneladas de mel por mês para merenda escolar

Mel cearense tem como principal destino os Estados Unidos, que devem reduzir consumo com o tarifaço

Mariana Lemos
17 de Setembro de 2025
Consórcios se consolidam como opção acessível no planejamento financeiro
Negócios

Consórcios se consolidam como opção acessível no planejamento financeiro

Especialistas apontam autofinanciamento como solução positiva para adquirir bens

Agência de Conteúdo DN
17 de Setembro de 2025
Fechada do Itaú
Delania Santos

Controle ou resultado? O dilema da liderança moderna

Delania Santos
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra vista aérea da Avenida Dom Luís
Ingrid Coelho

Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

Cronograma prevê conclusão até novembro deste ano

Ingrid Coelho
17 de Setembro de 2025
Papeletas da Mega-Sena
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta terça (16/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam

Redação
16 de Setembro de 2025
Bolas de sorteio das Loterias Caixa
Negócios

Aposta de Unaí (MG) acerta a Quina 6828 e leva prêmio R$ 11,7 milhões

Outras 44 apostas acertaram 4 números e também foram premiadas

Redação
16 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loterias Caixa
Negócios

Duas apostas de SP acertam 15 dezenas da Lotofácil 3488 e levam mais de R$ 660 mil cada

Seis apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
16 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2295 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2295 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 25,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1116 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1116 de hoje, 16/09; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6828, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6828, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2915 desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2915 desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3488, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3488, desta terça-feira (16/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Setembro de 2025