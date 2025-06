Com seis unidades em funcionamento, a academia Porão abrirá uma nova unidade em Fortaleza, dessa vez na Avenida Bezerra Menezes, no bairro São Gerardo. A previsão é de que o espaço seja inaugurado até o mês de agosto deste ano, segundo informação confirmada ao Diário do Nordeste na manhã desta sexta-feira (6).

A nova sede do estabelecimento ficará localizada na antiga loja da Jacaúna Móveis, em um espaço de cerca de 2,4 mil metros quadrados (m²). A mudança, inclusive, foi iniciada ainda esta semana.

Com cerca de 24 mil seguidores nas redes sociais, a porão já possui as seguintes sedes: Fátima, Sul, Master, Lago, Pro CT e Aldeota.

Unidade funcionará 24 horas

O modelo, assim como em outras unidades da academia, será o de funcionamento 24 horas. No local, além do maquinário já típico, também serão disponibilizadas uma série de aulas coletivas.

Preços e adesão a Gympass e Totalpass

Segundo um dos sócios da loja, o valor dos planos de assinatura para acesso à academia será comercializado a partir de R$ 129,90, a média já praticada na região. Além disso, também haverá possibilidade de uma assinatura mais completa, disponível a partir de R$ 149,90.

Para usuários de aplicativos como Gympass e Totalpass, por exemplo, a novidade também promete ser positiva, já que, assim como outras academias do entorno, a unidade da Porão também aceitará alguns dos planos.

Quando será inaugurada?

Ainda conforme as informações oficiais, a abertura da unidade ocorrerá entre o fim de julho e o começo de agosto, com a espera pelos equipamentos que serão utilizados no local.