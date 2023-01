99Food encerra operação de delivery com entregadores do aplicativo

A 99Food decidiu encerrar suas operações de delivery com entregadores parceiros do app, no Brasil. O fechamento vai acontecer no próximo dia 28 de fevereiro. A empresa já está comunicando restaurantes e entregadores de todos os estabelecimentos registrados no aplicativo.

"No dia 28 de fevereiro, a 99Food irá encerrar a operação de intermediação de entregas com entregadores parceiros (modelo Fullservice), e portanto, a entrega será de responsabilidade do próprio estabelecimento", diz o comunicado.

Segundo a plataforma, a transição da 99Food para operação focada em marketplace começou em janeiro de 2022, sem oferecer serviço de entrega.

Contudo, o mercado de delivery tem atravessado uma série de turbulências, como a desistência de concorrentes do mercado, como a Uber, que há um ano anunciou o fim de seus serviços de entrega de refeições de restaurantes, através do Uber Eats no Brasil. A marca possuía a segunda maior colocação no mercado, atrás do iFood e na frente da Rappi.

Nos meses que virão, irá crescer a discussão sobre a regulação dos trabalhadores por aplicativos, decorrente de uma promessa do governo Lula que, se for adiante, deve ser um assunto que possivelmente, vai impactar o mercado.

