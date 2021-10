3º Feirão Planet para servidores públicos oferta casas e lotes por valores acessíveis

Após os bons resultados das edições anteriores, a Planet Smart City, empresa responsável pela construção de cidades inteligentes inclusivas, prepara o 3º Feirão Planet para servidores públicos. O evento será realizado no dia 30 deste mês, na Smart City Aquiraz, um dos empreendimentos da marca no Ceará. No evento, os diferenciais serão conhecer os lotes e casas já decoradas, além da presença de correspondentes bancários para aprovação de crédito.

Durante o Feirão, os lotes disponíveis na Smart City Aquiraz estarão com valor de R$ 39 mil para os servidores públicos, com entrada a partir de R$ 399,00. O modelo de casa pronta Ártemis estará com um desconto de R$ 30 mil, chegando ao valor final de R$ 120 mil, com a possibilidade de financiar o valor completo da residência.

Na Smart City Laguna, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, os lotes estarão por R$ 34.500, com entrada de R$ 299. Já os modelos de casa saem a partir de R$ 99.200.

No evento, os clientes que se enquadrarem no Programa Casa Verde e Amarela poderão utilizá-lo para realizar a aquisição das casas. Com taxas de juros mais baixas e subsídio do Governo Federal, o desconto pode chegar a R$ 16 mil.

“As vendas para servidor público aumentaram em 4% oriundas do Ceará no primeiro ano de evento e em 60% no segundo ano. Neste ano, as vendas de residentes no Ceará já estão com aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado”, analisa Edson Borba, diretor comercial da Planet Smart City.

De acordo com Susanna Marchionni, CEO da Planet no Brasil, os investimentos da empresa no Ceará se devem pelo estado apresentar índices positivos de desenvolvimento econômico, além do potencial turístico da região.

“A Smart City Aquiraz é planejada para 18 mil pessoas em uma área de 200 hectares e está localizada no principal polo turístico do Ceará, a 20 minutos de Fortaleza. Com a primeira etapa já entregue, 44 hectares, o empreendimento possui 60 casas prontas para morar e mais 140 em construção”, explica a CEO.

Investimentos

Além das opções de casa própria para a população, as cidades inteligentes da Planet Smart City também se posicionam como oportunidades de investimento. No caso da aquisição dos lotes, os clientes têm liberdade de construir o modelo de casa de sua preferência, revender, aguardar a valorização ou aproveitar os valores pagos para migrar para uma das casas prontas. O financiamento dos lotes é realizado com a Planet Smart City em até 180 parcelas mensais, sem consulta ao SPC ou Serasa.

Soluções inteligentes

Os moradores de ambas as cidades da Planet Smart City no Ceará contam com um Hub de Inovação, onde estão localizadas soluções inteligentes como área de coworking, biblioteca, biblioteca de objetos, ateliê de costura e Cine Planet. Há também o Planet App, aplicativo que conecta os residentes e moradores dos arredores com os serviços disponíveis no empreendimento.

“O painel de controle apresenta uma série de informações e interações que vão desde agenda de eventos, horários e funcionalidades de algumas soluções inteligentes, grupo de moradores que cuidam da segurança e a possibilidade de se anunciarem produtos e serviços de forma gratuita, gerando uma interligação com a região ao redor, pois, todos podem baixar e não somente os moradores dos empreendimentos”, comenta Susanna.

Os focos das cidades inteligentes são o aumento da qualidade de vida, segurança e inclusão social, explica Susanna Marchionni. “Os serviços compartilhados podem reduzir os espaços que uma pessoa precisa quando compra uma casa, dando a possibilidade de uso dos espaços comuns. Como sempre falo, nas cidades do futuro, são mais importantes os espaços compartilhados que a casa ou o apartamento que uma pessoa compra.”

Para quem deseja se antecipar no Feirão, há a possibilidade de confirmar a presença no portal do evento. A inscrição prévia garante acesso a condições exclusivas.

Serviço

3º Feirão Planet para servidores públicos

Local: Smart City Aquiraz - CE 040 km 36

De 8h às 18h

Confirme sua presença para garantir condições exclusivas

Site: https://www.planetsmartcity.com.br/blog/3-feirao-planet-servidores-publicos/

