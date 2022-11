17ª edição da Expolog discute logística inteligente a partir desta quarta,23

Com expectativa de receber cerca de 4 mil participantes presenciais e virtuais, 17ª edição da Expolog se realiza nesta quarta (23) e quinta (24), no Centro de Eventos do Ceará. Maior feira de logística do Norte e Nordeste, o evento retoma as atividades presenciais com transmissão ao vivo de palestras e painéis, após dois anos sendo realizada apenas de forma remota.

Para abrir a programação, a feira traz a palestra magna com a consultora Martha Gabriel, umas das maiores referências em inovação, tecnologia e marketing na era digital. Ela abordará o tema central desta edição do evento, “Logística Inteligente”, iniciando às 11h desta quarta.

Representantes de mais 23 estados da Federação, entre empresários, técnicos e estudiosos da logística nacional estarão presentes para discutir e aprimorar os principais desafios do setor. No total são 78 convidados distribuídos em 11 painéis temáticos, 13 palestras, um workshop, um ExpoMeeting e um Expocase.

“Nesta edição serão retomadas as rodadas de negócios presenciais da Expolog, no dia 23 de novembro, de 14h às 18h, contando com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará e de parceiros na realização do evento, com expectativa que a Feira movimente mais de R$ 500 milhões em negócios”, projeta Enid Câmara, Diretora geral da Prática Eventos, empresa realizadora do evento.

O evento prevê ainda visitas técnicas aos principais players de logística do estado, como o Complexo do Pecém e o Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

Eventos paralelos

Três eventos paralelos fazem parte da programação da Expolog: 17º Seminário Internacional de Logística, 3º Seminário Logística no Agronegócio e o 5º Seminário Oportunidades para o Jovem na Logística. “Ofertando ao público participante conteúdo de excelência e com temáticas atuais, traremos grandes nomes do meio logístico nacional para discutir a logística inteligente, além de outros temas como hidrogênio verde, energia, ZPE´s, dentre outros”, reforça Enid Câmara.

No Espaço de Inovação, cinco startups estarão expondo produtos e serviços. “Podemos destacar a participação da Startup SpeedBird que vem abrindo os céus brasileiros para sua tecnologia de entrega de drones, seguindo as normas vigentes e também contribuindo com importantes órgãos reguladores locais”, destaca a organizadora.

Inscrições

A Expolog começa nesta quarta, mas quem desejar participar pode se inscrever presencialmente no Centro de Eventos do Ceará. As inscrições para participação virtual continuarão abertas pelo site do evento: www.feiraexpolog.com.br .

A Expolog é um evento realizado pela Prática Eventos e promovido pelo Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável; pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE); Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP/CE) e Diário do Nordeste.

Confira a programação do evento

Serviço:

FEIRA EXPOLOG

Data: 23 e 24 de novembro de 2022

Horário: 9h às 20h

Local: Centro de Eventos do Ceará, localizado na Av. Washington Soares, nº 999, Edson Queiroz, Fortaleza-CE.

A Feira acontecerá no Pavilhão Oeste, portão de acesso C.

