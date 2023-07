100% elétrico, caminhão iBlue chega ao mercado cearense com preço competitivo

Em busca de expandir a presença dos veículos elétricos no segmento de entregas e serviços, a TruckFor, concessionária da fabricante Foton em Fortaleza, traz ao mercado cearense o iBlue, caminhão 100% elétrico da empresa.

Entre os principais pontos de destaque do iBlue estão a autonomia de 200km por carga total de bateria, além de ter zero emissões de gases poluentes. Ao todo, o caminhão conta com 920 newtons de força. O test drive do iBlue está disponível para interessados na TruckFor.

“Um grande diferencial dos caminhões da Foton: já vem com defletor, que é um suporte que quebra o ar, gerando menos resistência e mais economia de energia. Além do preço, que hoje é menos da metade do valor da concorrência”, detalha Wellington Sousa, gerente de vendas da TruckFor. O iBlue está disponível na TruckFor por R$ 490 mil.

“Pra qualquer entrega urbana, a maioria das empresas trabalha com 150km por dia, até na área da região metropolitana. Um caminhão com 200km de autonomia te dá tranquilidade”, pontua o gerente.

Os modelos iBlue contam com garantia de fábrica de três anos ou 100 mil quilômetros rodados. No caso da bateria e do motor, o período de garantia é de cinco anos.

“O iBlue é direcionado para o transporte em geral. Fortaleza tem uma limitação no uso de caminhões dentro da zona urbana, mas esse caminhão está dentro de todas as regras para entrega urbana na região metropolitana. Ele é um divisor de águas. Alguns anos atrás não imaginávamos tantos veículos elétricos vindo pro Brasil. Se o carro elétrico é uma realidade, por que não pensar que o caminhão pode ser também?”, detalha Wellington.

O iBlue também conta com diversas comodidades para os condutores, como controles multimídia no próprio volante, retrovisor bipartido, além de acabamento luxuoso na parte interna.

Legenda: Interior do iBlue Foto: Divulgação

A instalação dos baús no caminhão é feita na própria concessionária. Como as partes elétricas do veículo são específicas, esse ponto busca dar mais segurança para os profissionais e evitar acidentes.

Lançado em 2022, o iBlue foi homologado pela TÜV Rheinland da Alemanha, organização líder em testes, inspeção e certificação, além dos serviços técnicos indicados para o WVTA. Dessa forma, o caminhão atende aos padrões de regulamentação da União Europeia.

Além do iBlue, a TruckFor conta com outros dois caminhões à combustão da Foton, de 6 e 11 toneladas.

Crescimento em perspectiva

A Foton chegou ao Brasil, inicialmente, como distribuidora, com a compra e revenda dos caminhões à combustão da marca no país. Com o passar do tempo e o interesse do mercado, foram montadas equipes de vendas da empresa em diversas partes do Brasil.

“Como a gente trabalha com importação, pretendemos ter um crescimento maior desse produto no mercado. Hoje, a Foton, que é líder no mundo, quer muito investir no Brasil”, encerra Wellington Sousa.

Serviço

Concessionária TruckFor

Endereço: Br-116, KM 4, nº 7735 - Cidade dos Funcionários.

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas; aos sábados, das 8h às 12 horas.

Portal: truckfor.com.br

Instagram: @truckfortaleza

Telefone: 85 98153-4800