1 em cada 4 pessoas em Fortaleza tem o sonho de comprar a casa própria, aponta pesquisa

Na esteira das resoluções de fim de ano, os cidadãos de Fortaleza querem, em sua maioria, garantir a casa própria em 2024. É o que indica o estudo divulgado pela Cuali Pesquisa sobre os sonhos dos fortalezenses para o ano que vem.

A pesquisa “O que seria da vida sem um sonho?” perguntou aos entrevistados qual o maior sonho de vida deles. Em respostas espontâneas, 24% responderam que “ter/comprar a casa própria” como principal meta de vida. Isso indica que, aproximadamente, uma em cada quatro pessoas em Fortaleza deseja adquirir um imóvel residencial.

A amostragem traz ainda que outros 11% das pessoas na capital cearense buscam resoluções relacionadas à economia, tais como estabilidade financeira (4,7%), ganhar na loteria (3,3%) e pagar as dívidas (3,1%). Os dados são referentes à pesquisa espontânea, isto é, quando o entrevistado falou espontaneamente sobre qual o seu maior sonho.

Veja a pesquisa:

Ter/comprar a casa própria: 24%; Ter saúde/Me curar de uma doença: 8,6%; Reformar a casa: 7,6%; Estabilidade financeira: 4,7%; Ganhar na loteria: 3,3%; Pagar as dívidas: 3,1%; Concluir a faculdade: 2,5%; Viajar: 2,5%.

Do total, 30,6% informaram ter outros sonhos; 6,9% revelaram não ter nenhum sonho e outros 6,5% não sabe ou não responderam.

Mais pobres desejam mais a casa própria

A avaliação da empresa é de que os dados da pesquisa indicam que o sonho da casa própria é maior sobretudo em pessoas de classes menos abastadas. Em 2022, ainda de acordo com dados do estudo, “cerca de 215 mil pessoas estavam cadastradas em políticas habitacionais da Prefeitura de Fortaleza”.

Como classifica Wesley Morais, sócio da empresa, o desejo da casa própria é, historicamente, um sonho tradicional entre os brasileiros, incluindo os fortalezenses, mas diversas dificuldades socioeconômicas prejudicam a conclusão desse objetivo.

“O déficit habitacional do país, a alta concentração de renda e a grande parcela da população que possui rendimentos financeiros abaixo do ideal, ou seja, no Brasil, existem muitas pessoas precisando de um lar próprio e com baixa ou nenhuma estabilidade financeira. Acredito que o sonho de ter a casa própria projeta uma vida mais segura, confortável, tranquila, mais estável em relação às variações financeiras”, destaca.

Ao todo, 30,6% do público inserido nas classes C, D e E buscam uma casa própria, frente a 11,7% das pessoas com maior poder aquisitivo da capital cearense (representada pelas classes A e B).

Nesse segmento da sociedade, o principal sonho das pessoas é ter estabilidade e conquistar realizações financeiras. A pesquisa indica que 19,1% do público mais rico de Fortaleza busca ter independência e conforto econômico.

Os dados consideram ainda a chamada “geração Z”, representada por pessoas entre 18 e 24 anos nesse estudo. Ao todo, 40% desse público, independentemente, de classe socioeconômica, têm o sonho de ter a casa própria, significando dois em cada cinco jovens.

Wesley Morais Sócio da Cuali Pesquisa Por mais que haja uma tendência de que as novas gerações estariam menos interessadas em comprar bens em detrimento de agora compartilhar ou pagar pelo uso sob demanda, (…) o sonho da casa própria é quase universal, um sonho de gerações brasileiras há muito tempo. Essa é uma tendência de que as pessoas conforme conseguirem aumentar seus rendimentos vão priorizar a compra de um imóvel.

Sonhos de consumo em eletrodomésticos

A pesquisa também perguntou aos entrevistados de Fortaleza qual seria o seu maior sonho de consumo até o fim do ano, pensando em produtos que podem ser adquiridos. Dentre as respostas, 60,2% informaram que o principal desejo é comprar, até o último dia de 2023, um eletrodoméstico ou eletroeletrônico.

O item mais citado pelos fortalezenses foi a geladeira, que corresponde por 16,3% do total. Na sequência, aparecem televisão (14,1%) e máquina de lavar roupa (12,3%). Confira a lista completa:

Geladeira: 16,3%; Televisão: 14,1%; Máquina de alvar roupa: 12,3%; Aparelho/ caixa de som: 6,9%; Carro: 4,7%; Notebook: 4,5%; Reformar a casa: 3,9%; Celular: 3,4%; Micro-ondas: 2,7%.

Outros sonhos de consumo correspondem a 20,5% dos entrevistados, enquanto 10,3% disseram não ter nenhum desejo. Não sabe ou não responderam à pesquisa são 2,8%.

Legenda: Televisores estão entre os principais sonhos de consumo dos fortalezenses Foto: Valter Campanato/EBC

Segmentado por classes econômicas, geladeiras são, disparadamente, o item mais sonhado por pessoas mais pobres. 23,6% do público das classes C, D e E querem o eletrodoméstico. Já entre os mais ricos (A e B), a principal resposta é dos entrevistados é de que não tem nenhum produto que é sonho de consumo (15,4%), seguido pela televisão (12,3%).

Wesley Morais influi que esses desejos são pensados no curto prazo: “Temos um recorte de tempo menor, são sonhos que as pessoas podem comprar mais rapidamente, nas compras de natal, por exemplo”.

A pesquisa ouviu 388 pessoas entre 1 e 5 de novembro na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 4,9% com intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistados indivíduos dos sexos masculino e feminino a partir de 18 anos, de todas as cinco classes socioeconômicas (A, B, C, D e E).