Serviços do Google têm instabilidade nesta segunda, relatam usuários

Usuários do Google relatam problemas de instabilidade no site e nas plataformas de serviços online da empresa na manhã desta segunda-feira (14). Entre os serviços afetados estão o buscador, o YouTube e o Classroom. O problema foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda.

Usuários do Brasil afirmam no microblog que as páginas do Google não carregam e não conseguem acessar o Google Drive e o Google Docs, recursos de armazenamento de arquivos.

Além disso, e-mails e o Google Meet, serviço de comunicação por vídeo usado, principalmente, durante aulas remotas, também não estão funcionando.

A instabilidade no Google gerou várias memes. “O pessoal indo pesquisar no google pq o google caiu”, escreveu uma usuária no Twitter. Outra colocou: “Certeza que o hackear que hackeou a Google era um aluno cansado do Classrom”.