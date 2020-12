Piloto desenha seringa durante voo para lembrar início da vacinação contra a Covid-19 na Alemanha

Um piloto alemão realizou um voo no qual desenhou o traçado de uma seringa no mapa para lembrar às pessoas sobre o início da semana de vacinação contra a Covid-19 na Alemanha. O trajeto pode ser percebido no site Flightradar24, que monitora as aeronaves que circulam no espaço aéreo mundial.

Antes de decolar, Samy Kramer, de 20 anos mapeou a rota no aparelho de GPS, segundo informações do portal G1.

A Alemanha começou a vacinar seus habitantes neste domingo (27). A intenção do governo é distribuir mais de 1,3 milhão de doses até o fim deste ano. Em janeiro de 2021, cerca de 700 mil doses da vacina devem ser entregues por semana.