Arábia Saudita: navio-tanque de petróleo sofre explosão após ser atingido por 'fonte externa'

Um navio-tanque para transporte de petróleo sofreu uma explosão perto da cidade portuária de Jeddah, na Arábia Saudita, no início desta segunda-feira (14), após ter sido atingido por "uma fonte externa", nas palavras da companhia responsável pela embarcação. A empresa sugeriu, assim, que mais um navio foi atacado no reino, em meio a uma guerra de anos com o Iêmen.

Os 22 tripulantes do navio BW Rhine, com bandeira de Cingapura, escaparam sem ferimentos do episódio, disse o BW Group em comunicado. A companhia advertiu para a possibilidade de que algum vazamento de petróleo tenha ocorrido no local da explosão.

O governo da Arábia Saudita não admitiu imediatamente a explosão que ocorreu em um porto crucial, também centro de distribuição para seu mercado de petróleo. No mês passado, uma mina causou danos em outro navio-tanque perto da Arábia Saudita, em ataque atribuído por autoridades locais a rebeldes houthi, do Iêmen. Fonte: Associated Press.