Violinista se apresenta em farmácia de Fortaleza neste domingo e marca primeira ação de projeto

Legenda: Violinista toca em farmácia em projeto para ajudar músicos e humoristas durante pandemia de Covid. Foto: Reprodução

Uma violinista se apresentou, neste domingo (14), dentro de uma farmácia no bairro Montese, em Fortaleza, na primeira ação do projeto do Governo do Estado que pretende minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 para profissionais do entretenimento. A medida, que está inclusa no decreto que estabeleceu o lockdown no Ceará, prevê que músicos e humoristas exerçam a atividade em supermercados e farmácias.

O projeto permite que até dois artistas se apresentem por vez em cada lugar. A exigência é que os protocolos sanitários sejam atendidos e que aglomerações não sejam geradas.

O titular da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Flávio Ataliba, participou da inauguração da iniciativa.

Veja vídeo da apresentação

"É exatamente nesse espírito de ajudar essa categoria que nós estamos trazendo esse projeto, ajudando os trabalhadores do segmento [de música e humor] e também o segmento de alimentação fora do lar", pontuou Ataliba sobre a parceria com supermercados e farmácias.

O humorista Lailtinho participou do momento e frisou a importância da ação. "Não são shows, são ações individualizadas e pode também haver a possibilidade de essas farmácias e supermercados patrocinarem lives. O importante é que nós vamos levar até você na sua casa música, humor e perspectiva de que tudo vai melhorar".

Daniel Domingues, do Sindicato dos Músicos, também esteve presente na inauguração.