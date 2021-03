Vigilância Sanitária autua condomínios de luxo em Aquiraz

Atendendo à denúncia de descumprimento das normas impostas pelo Decreto Estadual em vigor, a Vigilância Sanitária do Estado realizou fiscalização em três condomínios de veraneio no município de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, no sábado 27. Destes, um foi advertido e outro multado pelo órgão.

O condomínio Mandara Lanai foi multado por permitir que 27 pessoas circulassem nas áreas comuns sem máscaras. No local, agentes da Vigilância Sanitária foram hostilizados por alguns condôminos.

Já o Golf Ville foi advertido e teve seu restaurante autuado por permitir refeições no local.

A equipe foi aos locais apurar a informação de funcionamento irregular de áreas comuns e equipamentos de lazer dos empreendimentos, atividades proibidas visando conter o avanço do coronavírus.

Por nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disse repudiar qualquer tipo de violência e tentativa de impedir o trabalho dos técnicos, e esclarece que o objetivo da fiscalização é atuar preventivamente, observando critérios técnicos para preservar a saúde da população.

Ainda de acordo com a pasta, no empreendimento Mandara Kauai, também visitado, foi constatado que todas as determinações do Decreto estavam sendo cumpridas.