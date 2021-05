Vídeo mostra incêndio em área próxima ao Aeroporto de Fortaleza; operações não são afetadas

Um incêndio em área próxima ao terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza foi flagrado por vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar uma fumaça preta na região

De acordo com a Fraport Brasil - Fortaleza, administradora do terminal, a ocorrência se deu em área externa às instalações e não afeta as operações do Aeroporto.

A operadora ainda informou que as chamas foram provocadas pela queima de lixo doméstico por parte dos moradores do bairro Serrinha, onde fica localizado o aeroporto.

“A fumaça é de uma queima de lixo em área externa, proporcionada pela população, mas sem impacto às operações do aeroporto”, informou.

O Diário do Nordeste tenta contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) para mais informações.

Legislação

Conforme a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 1998, a queima doméstica de resíduo domiciliar, de natureza vegetal ou qualquer outro tipo de resíduo é considerada um crime ambiental.