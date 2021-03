Veja a lista dos idosos que receberão a 2ª dose da vacina nesta sexta-feira (12) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista dos idosos acima de 75 anos que receberão a segunda dose da vacina Coronavac/Sinovac nesta sexta-feira (12). De acordo com a pasta, os agendados para receber o imunizante na modalidade drive-thru serão concentrados na Arena Castelão até que mais idosos atinjam o prazo mínimo para a segunda dose.

Também segundo a instituição, aqueles que perderam a data de agendamento para a segunda dose também podem comparecer ao local, das 9h às 16h. É preciso conferir se o nome está no documento (veja abaixo).

Os demais drives, localizados no Shopping Riomar Kennedy, Riomar Fortaleza e Centro de Eventos, voltam a acolher o público-alvo quando houver demanda de idosos que atingiram o prazo mínimo da segunda dose.

Conforme o coordenador da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, Erlemus Soares, a aplicação da segunda dose da Coronavac é com, no mínimo, 14 dias. Por isso, as equipes estão concentrando todos da modalidade drive na Arena Castelão, nos próximos dias.

"Teremos aplicação de segunda dose em idosos também nas salas de acolhimento para vacinação, instaladas nos quatro Cucas”, explica o gestor.

Documentos que devem ser apresentados

Cartão de vacinação entregue na primeira dose

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

Vacinação domiciliar

As equipes da SMS seguirão executando, nesta sexta-feira (12), a vacinação domiciliar de idosos acima de 75 anos que optaram pela modalidade.

Segundo a pasta, a estratégia cumpre diretrizes alinhadas às autoridades sanitárias, priorizando grupos pertencentes a faixas etárias mais elevadas e residentes em territórios com maior circulação viral.

Salas de acolhimento nos Cucas

Para garantir a descentralização do serviço, as salas de acolhimento para a vacinação contra a Covid-19 instaladas nos Cucas continuam ativas, aplicando a primeira e a segunda dose da vacina.

Os equipamentos, localizados nos bairros Jangurussu, Mondubim, José Walter e Barra do Ceará, estão acolhendo idosos acima de 75 anos agendados e direcionados a um dos endereços.

Centro de Eventos

Simultaneamente, o Centro de Eventos seguirá, também mediante agendamento, acolhendo trabalhadores da saúde. A partir desta sexta-feira (12), o público desse perfil será ampliado.

Trabalhadores da saúde que realizam procedimentos que envolvem secreções respiratórias, como cirurgiões-dentistas, técnicos de higiene bucal, anestesistas e endoscopistas também serão contemplados.

Como fazer cadastro e inscrição

Os idosos precisam estar cadastrados e agendados através do site Vacine Já, do aplicativo Mais Saúde Fortaleza ou diretamente nos pontos de saúde.

Troca de modalidade drive-thru/domiciliar

Idoso que desejarem alterar a modalidade escolhida para receber a vacina de drive-thru para domicílio, e vice-versa, também podem entrar em contato pelo número de telefone: 156. Ou pelo link enviado para os e-mails cadastrados na plataforma Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza.

Também por esses meios é possível ainda alterar outros dados cadastrais, como endereço, telefone e e-mail.

Como ir ao drive-thru sem carro

Os idosos que não tem condição ou veículo para se deslocar até os pontos de vacinação do sistema drive-thru em Fortaleza, tem o direito de solicitar o serviço de translado custeado pelo governo. Para ter acesso ao benefício basta ligar para o número 156.

Segundo o governador Camilo Santana, taxistas e motoristas de aplicativo foram contratados para levar os idosos que solicitarem o serviço para os locais de imunização.

Como fazer o agendamento

Os agendamentos para a imunização são feitos com base na integração realizada com a Prefeitura de Fortaleza. As pessoas já cadastradas no Vacine Já ou no app Mais Saúde Fortaleza são alocadas nas agendas disponíveis.

A lista com nomes dos pacientes agendados no drive-thru é disponibilizada no site da prefeitura todos os dias. A confirmação do agendamento é feita apenas pelo e-mail ou telefone inscrito durante o cadastro.

Já no caso da vacinação domiciliar de idosos, a confirmação de dia e horário da visita dos vacinadores chega por e-mail ou mensagem de WhatsApp até 72 horas antes da aplicação. A confirmação é enviada de acordo com mapeamento das rotas de vacina definido pela SMS.

Agendamento para idosos acima de 90 anos

Pessoas com idade acima de 90 anos e cadastradas no Vacine Já ou no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, não precisam agendar horário para receber o imunizante nos centros de vacinação drive-thru. Basta se deslocarem até o local para serem atendidos.