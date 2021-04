Veja a lista de idosos agendados para vacinação contra Covid-19 nesta terça-feira (20) em Fortaleza

Em Fortaleza, idosos entre 61 e 74 anos que faltaram à data de agendamento da vacinação contra a Covid-19, da 1ª ou 2ª dose, terão nova chance de receber o imunizante nesta terça-feira (20/4), de 9h às 17h, nos Cucas. A vacinação segue ainda para as pessoas agendadas para a segunda aplicação.

>> Veja a lista de idosos agendados para a 2ª dose nesta terça-feira (20/4)

>> Veja a lista de profissionais agendados para 1ª dose nesta terça-feira (20/4)

Ao todo, quatro Cucas farão atendimento: José Walter, Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará) para os atrasados, além dos quatro centros para os agendados nos shoppings RioMar Kennedy e Fortaleza, Arena Castelão e Centro de Eventos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que os agendados compareçam ao seu local de vacinação apenas no horário programado para evitar aglomerações.

Agendamento

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Segundo a Prefeitura, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar o cadastro, há uma busca deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Vacinação

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Desde o último dia 18 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 começou no Ceará, 1.160.621 pessoas receberam a primeira dose do imunizante no Estado, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 17 horas deste domingo (18) pela Sesa. E 436.659 pessoas já tomaram a segunda dose.

Ao todo, 1.597.280 doses foram aplicadas.