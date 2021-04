Veja a lista de agendados para receber a vacina contra a Covid-19 nesta segunda (26) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista das pessoas agendadas para receber doses da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (26), em Fortaleza. Idosos de 60 a 74 anos devem receber a segunda dose do imunizante. E profissionais de saúde, que atendem pacientes por demanda espontânea, recebem a primeira.

Lista de idosos agendados para segunda dose

Lista de profissionais agendados para primeira dose

A imunização acontecerá no Centro de Eventos, na Arena Castelão, nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy e nos quatro Cucas. O público será atendido por meio das modalidades drive-thru e nos pontos de acolhimento para vacinação.

No momento, a capital está na segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, que ocorre de forma gradual e escalonada, desde 22 de março.

Locais de imunização

Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação, para atender tanto pessoas que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos (apenas para profissionais)

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

Pontos de acolhimento para imunização:

Cuca Jangurussu

Cuca Barra do Ceará

Cuca Mondubim

Cuca José Walter

A Prefeitura ressalta que apenas pessoas agendadas devem se dirigir aos postos de vacinação, no horário marcado, para evitar aglomerações.

Com relação à segunda dose, as pessoas agendadas devem comparecer no dia agendado para tomar o reforço no período de confiança. As datas que constam nos cartões de vacinação não necessariamente correspondem à aplicação da segunda dose, mas, sim, ao limite sugerido para o recebimento dela.

Agendamento

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que realizaram o cadastro no site Saúde Digital, da Secretaria da Saúde (Sesa).

De acordo com a Prefeitura, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em fazer o cadastro, há uma busca destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o passo a passo.

Passo a passo para o cadastro no Saúde Digital

Acesse o site www.vacinacaocovid.saude.ce.gov.br; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada. Caso a reposta seja positiva, a Prefeitura de Fortaleza realizará realizará agendamento para a modalidade domiciliar; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e confira seu e-mail de confirmação, para garantir que o cadastro seja concluído; Acompanhe o site coronavirus.fortaleza.ce.gov.br. Lá, as listas dos agendados são divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia de atendimento.

Documentos necessários para se vacinar

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e a data limite da aplicação da segunda dose serão disponibilizadas no próprio cartão de vacinação.