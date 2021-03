Veículo capota após colisão no bairro Aldeota

Uma colisão entre dois veículos terminou com um deles capotado na Avenida Dom Luís com Barbosa de Freitas, no bairro Aldeota, na noite deste sábado (20). Todos os envolvidos tiverem apenas ferimentos leves.

A condutora do carro que trafegava na Rua Barbosa de Freitas, na companhia da mãe idosa, disse à reportagem do Sistema Verdes Mares que a via estava livre para ela, sendo atingida pelo outro veículo, em tráfego na Avenida Dom Luís, após o motorista avançar o sinal.

Com o impacto, o carro em que estavam capotou duas vezes até parar próximo da calçada. Já o motorista do outro carro, na companhia de um amigo, contou uma versão contrária, de que o semáforo estava verde para ele na Dom Luís.

Somente a perícia vai identificar a causa do acidente. Todos os envolvidos, que preferiram não se identificar, foram acolhidos pela população, não havendo a necessidade de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar esteve no local para dá suporte à ocorrência.