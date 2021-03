Vacinação em postos de saúde de Fortaleza começa de forma tranquila nesta quinta (25)

A vacinação contra a Covid-19 em postos de saúde de Fortaleza começou na manhã desta quinta-feira (25), com registro de processo tranquilo nestes locais. Ao todo, 43 postos foram designados à tarefa, em conjunto aos demais oito pontos de vacinação já definidos na Capital cearense.

No Pirambu, mais precisamente no posto Guiomar Arruda, os idosos compareceram cedo para a imunização. No espaço, eles foram recebidos pelos profissionais de saúde responsáveis pela aplicação das doses, logo após serem dispostos com distanciamento.

Legenda: Esquema de distanciamento foi colocado em prática nos postos de saúde para realização do processo de vacinação dos idosos Foto: Fabiane de Paula

Nesta quinta-feira (25), idosos com 70, 71 e 72 anos entraram na lista para nova etapa de vacinação contra o coronavírus. Enquanto isso, os idosos com 73 e 74 anos continuam recebendo o imunizante desde a última segunda-feira (22).

Ainda na madrugada desta quinta (25), os nomes dos agendados para participar da vacinação foram divulgados em lista pela própria prefeitura de Fortaleza.

Postos sem atendimento médico

Os postos de saúde também funcionarão no sábado (27) e no domingo (28). Entretanto, tanto na quinta-feira quanto neste fim de semana, estes equipamentos não realizarão atendimento médico.

Legenda: Os 43 postos indicados pela prefeitura funcionarão exclusivamente para aplicação dos imunizantes contra a Covid Foto: Fabiane de Paula

Cada posto de saúde deve imunizar 400 idosos, enquanto a vacinação ocorrerá de 8h às 17h, com 50 idosos por bloco de hora. Só será permitida a entrada do idoso agendado e de um acompanhante, no horário determinado.

Enquanto os 43 postos escolhidos dão andamento ao processo de imunização dos idosos, outros seis foram designados ao atendimento médico. Confira abaixo quais deles atenderão casos de síndrome gripal:

Quinta-feira (25/03) - feriado Data Magna do Ceará:

Casemiro Filho - Av. Francisco Sá, 6449, Barra do Ceará

Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813, Vincente Pinzón

Meton de Alencar - Rua Perdigão Sampaio, 820, Antônio Bezerra

Francisco Monteiro - Av. dos Eucaliptos, s/n, Dendê

Siqueira - Rua. Eng. Luís Montenegro, 485, Siqueira

Luis Franklin - Rua Alexandre Vieira, s/n, Coaçu

Sábado e domingo (27 e 28/03):

Rebouças Macambira - Rua Creuza Rocha, s/n, Jardim Guanabara

Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813, Vincente Pinzón

Meton de Alencar - Rua Perdigão Sampaio, 820, Antônio Bezerra

Valdevino de Carvalho - Rua Guará, s/n, Itaoca

Parque São José - Rua Des. Frota, s/n, Parque São José

Osmar Viana - Av. Chiquinha Gonzaga, s/n, Jangurussu (Maria Tomásia)

Como se cadastrar para vacinação

Para esta segunda fase, que pretende chegar aos idosos de até 60 anos gradualmente, o cadastro deve ser realizado no site Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. Depois, Prefeitura de Fortaleza realizará o agendamento para a aplicação da vacina.

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento é enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, a lista nominal dos idosos que serão vacinados é divulgada diariamente no site da Prefeitura de Fortaleza.