Últimos dias para realizar matrícula no semestre 2021.1 na Unifor

As oportunidades de ser aluno da Universidade de Fortaleza, instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, continuam abertas. O prazo para fazer o processo seletivo e se matricular em uma das melhores instituições de ensino superior do Norte e Nordeste do Brasil está se encerrando. O último dia para veteranos, transferidos e graduados se matricularem, assim como para reajustes, é 10 de março. Novos alunos têm o prazo até 12 de março.

"Vale ressaltar a importância de a Universidade de Fortaleza proporcionar seleção e matrícula totalmente remotas, nesse momento de pandemia de Covid-19, garantindo assim o distanciamento social e o cumprimento dos protocolos de segurança", diz a presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo da Unifor, Janine Braga.

Excelência na universidade

Ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis na universidade. Está previsto no artigo 207 da Constituição Federal. É baseada nesse princípio que a Universidade de Fortaleza garante a excelência. O resultado é a formação de profissionais cada vez mais capacitados à atuação nos mais diversos campos de conhecimento.

A Universidade de Fortaleza é considerada a melhor instituição de ensino particular do Norte e Nordeste pelo RUF - Ranking Universitário da Folha pelo oitavo ano consecutivo. A qualidade do ensino, pesquisa e extensão da Universidade também é reconhecida internacionalmente. A Unifor entrou para as melhores universidades do mundo para estudar de acordo com dois rankings de âmbito mundial: o “World University Rankings 2021”, feito pela entidade britânica Times Higher Education (THE), e o QS Latin America 2021, elaborado pela entidade britânica Quacquarelli Symonds (QS).

Aluno Unifor

A Universidade de Fortaleza está preparada para receber os alunos no novo semestre letivo. A instituição disponibiliza também oportunidades de bolsas de estudo (Monitoria Institucional, Atividades culturais, Atividades esportivas, Bolsas de Pesquisa, Bolsa Yolanda Queiroz, Bolsa Mérito Acadêmico), além de condições especiais de matrícula, parcelamento e diversas vantagens financeiras. Para conferir mais benefícios, acesse o guia de vantagens da Unifor.

Calendário de Matrícula

10/03 – Último dia para matrícula de veteranos, transferidos e graduados e reajustes de matrícula

10/03 - Encerramento das inscrições para ingresso de novos alunos em 2021.1

12/03 – Último dia de matrícula para novos alunos

15/03 – Início do período de pré-inscrição para ingressantes 2021.2

Serviço: Link para inscrição gratuita no Processo Seletivo 2021.1.