Último fim de semana do ano tem 17 praias próprias para o banho em Fortaleza

No último fim de semana do ano de 2020, Fortaleza tem 17 praias próprias para o banho de mar, segundo o boletim de balneabilidade divulgado, na tarde desta sexta-feira (25), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Na área leste, onde fica situada a Praia do Futuro a situação é a mais favorável com quase todos os trechos liberados. A situação mais complicada é a região oeste com apenas um trecho disponível para o lazer.

Um decreto estadual proíbe aglomerações de pessoas em locais públicos ou privados durante os festejos de fim ano em todo o estado do Ceará.

Conforme mostra o boletim, a região leste tem todos os trechos liberados para o banho. A única exceção é o posto 11 que fica no Farol do Mucuripe. Na parte central da orla, existem seis trechos liberados: entre a Indústria Naval do Ceará (Inace) até o Aquário e do Espigão da Av. Desembargador Moreira até a Praia da Volta da Jurema.

Na região oeste, o total de trechos impróprios chegou a nove no atual boletim. A Praia da Barra do Ceará e o trecho que fica entre a Foz do Rio Ceará até a região de praia que fica na Av. Alberto Nepomuceno não se encontram favoráveis para o lazer neste fim de semana. O único trecho liberado é o que fica entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó.

A Semace reforça o pedido para que o banhista evite o banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, pois esse episódio da chuva contribui para a deterioração da qualidade das águas. A orientação é também no sentido de evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.

Confira a lista das praias próprias para o banho:

Zona Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 8 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 7 e 8

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 6 e 7

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 6 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 4

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 3 e 4

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 2 e 3

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 1 e 2

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 1

Posto 10 - Entre o Farol até a Rua Ismael Pordeus



Zona Centro

Posto 16 - Entre o Espigão da Av. Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário



Zona Oeste

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó