UECE comunica anulação de cinco questões do vestibular 2020.2 após análise de recursos

A prova da 1ª fase do vestibular 2020.2 da Universidade Estadual do Ceará (UECE) teve cinco questões anuladas após análise de recursos interpostos por candidatos do exame questionando os ítens do gabarito oficial, segundo comunicado da Comissão Executiva do Vestibular, divulgado nesta sexta-feira (11).

A comissão anulou uma questão de matemática (questão 16), uma de história (questão 27), uma de geografia (questão 36), uma de química (questão 48) e outra de biologia (questão 62).

Os demais pedidos relativos às outras questões foram indeferidos, mantendo-se o resultado do gabarito oficial.

A 1ª fase do vestibular da UECE aplicou provas no primeiro domingo de dezembro para um total de 11.940 candidatos.