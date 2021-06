Uece aplica vestibular para mais de 1.800 candidatos na manhã deste domingo, em Fortaleza

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) recebe 1.880 candidatos para a 1ª etapa do vestibular, no campus do Iteperi, em Fortaleza. A prova tem duração de quatro horas, das 9 às 13 horas. Segundo a instituição, todos os protocolos sanitários estão sendo respeitados, incluindo o limite de 50% do público.

O campus possui capacidade para receber 3.600 pessoas. Como o certame já havia sido adiado em razão da pandemia de Covid-19, esse é primeiro vestibular do ano da universidade.

Em todo o Ceará, 13.401 candidatos disputam 2.380 vagas, das quais 1.246 são para os cursos da Capital e 1.134 para as unidades no Interior, localizadas nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Tauá e Mombaça.

Nesta primeira etapa, os candidatos fazem provas de Conhecimentos Gerais de múltipla escolha, compreendendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Sociologia e Filosofia.

A redação ocorrerá nos próximos dias 4 e 5 de julho.

Protocolos

A Uece afirma que cumpre com os protocolos definidos pelo Governo do Estado, respeitando as medidas de proteção individual em função da Covid-19, como distanciamento e higienização, exigindo o uso de máscaras dos candidatos e todos os profissionais, que participam do processo do concurso, além de álcool em gel a disposição de todos.

