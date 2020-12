Três jovens e duas adolescentes são resgatados após se afogarem na praia da Barra do Ceará

Três jovens e duas adolescentes foram resgatados pela Guarda Municipal depois de se afogarem, neste domingo (13), na praia da Barra do Ceará, em Fortaleza. Os casos aconteceram entre 9h e 14h.

De acordo com a corporação, os acidentes ocorreram perto do Marco Zero, quando a equipe da Inspetoria de Salvamento Aquático fazia o patrulhamento na faixa de areia no local.

Também segundo a equipe, as duas adolescentes tinham 13 e 14 anos. Dos três jovens, um tem 28 e dois têm 24 anos. Nenhum destes apresentou sinais de que havia consumido bebida alcoólica, conforme a Guarda Municipal.

"Apesar de ser bem rotineiro, nenhum desses casos de hoje envolveu pessoas que haviam consumido bebida alcoólica. Foi displicência mesmo, de nadar onde não conhece, onde tem correnteza, sem perguntar nada a ninguém, e aí se afoga", explicou o guarda-vidas.

Balanço primeiro semestre

O número de mortes por afogamento no Ceará cresceu 13,4% no primeiro semestre deste ano em comparação com igual período de 2019, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública. Junho foi o mês no qual houve o aumento mais expressivo, mais que dobrando os casos.

De acordo com o guarda-vidas Alan Queiroz, entre novembro a março, o mar fica mais agitado, e as ocorrências de afogamento aumentam significativamente.

Enquanto o primeiro semestre de 2019 contabilizou 142 vítimas fatais de afogamento, em 2020 o número de mortes foi de 161. Em junho, houve o registro de 35 ocorrências, mais do que o dobro das 16 constatadas no mesmo período do ano passado.