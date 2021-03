Telhado de galpão desaba na Avenida Francisco Sá

O telhado de um galpão na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, desabou na manhã desta sexta-feira (26). Uma fábrica de cadeiras funciona no imóvel. Apesar do rompimento de toda a estrutura superior, ninguém ficou ferido.

Conforme o locador do galpão, que recusou gravar entrevista, não havia funcionários na hora do acidente. Um engenheiro será contratado pela administração para verificar as condições físicas do imóvel.

A reportagem do Sistema Verdes Mares não foi autorizada a fazer imagens na parte interna do local.

Por meio de nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que agentes isolaram e interditaram a área. O órgão reforçou que os danos foram apenas materiais.

“Após a elaboração do relatório técnico, o proprietário será notificado a tomar as providências necessárias”, complementou a Defesa Civil.