Sistema Verdes Mares é vencedor no Prêmio Gandhi de Comunicação 2020

Entre os vencedores do Prêmio Gandhi de Comunicação 2020, anunciados na tarde nesta quarta-feira (16), o Sistema Verdes Mares foi reconhecido nas categorias Jornalismo Impresso, Radiojornalismo e Fotojornalismo. O evento, que realiza sua 13ª edição neste ano, foi transmitido on-line.

O Diário do Nordeste ocupou o primeiro, segundo e terceiro lugares na categoria Impresso, respectivamente, com as reportagens “Mulheres de Quilombo”, da jornalista Roberta Souza; “Juventude Recrutada”, de Emanoela Campelo de Melo; e “Cartas de Presente”, escrita por Dahiana Araújo, Theyse Viana, Renato Bezerra, Thatiany Nascimento e Messias Borges.

Já na categoria Radiojornalismo, a Rádio Verdes Mares foi a primeira colocada com a reportagem “Cultura e Pandemia”, dos jornalistas Lyana Ribeiro, Daniela de Lavor e Elon Nepomuceno.

A fotógrafa Fabiane de Paula conquistou o segundo lugar em Fotojornalismo, pela foto “Mulheres donas de seu tempo”, publicada no Diário do Nordeste.

Vencedores

Jornalismo Impresso

1º - Roberta Souza (SVM): “Mulheres de Quilombo”

2º - Emanoela Campelo de Melo (SVM): “Juventude Recrutada”

3º - Dahiana Araújo, Theyse Viana, Renato Bezerra, Thatiany Nascimento e Messias Borges (SVM): “Cartas de Presente”

Radiojornalismo

1º - Lyana Ribeiro, Daniela de Lavor e Elon Nepomuceno (SVM): “Cultura e Pandemia”

2º - Carla Soraya, Igor de Lima, Tiago Lima e Débora Brito (Jovem Pan News): “ABC da infância em Fortaleza”

3º - Carla Soraya, Igor de Lima, Tiago Lima e Débora Brito (Jovem Pan News): “Os Milagres da Ciência”

Fotojornalismo

1º - Fábio Procópio de Lima (O Povo): “Volta às aulas na pandemia”

2º - Fabiane de Paula (SVM): “Mulheres donas de seu tempo”

3º - Edimar Soares (O Otimista): “Cavalaria da PM integra jovens”

