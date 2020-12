Shalom distribui alimentos e kits de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade na Capital

Com mudanças na programação por conta da Covid-19, a Comunidade Católica Shalom realizou, na tarde desta quinta-feira (24), mais uma edição do projeto Shalom Amigo dos Pobres, dedicado a pessoas em situação de vulnerabilidade nas praças do Ferreira e do Sagrado Coração de Jesus, no Centro, e no bairro Papicu.

A ação de Natal distribuiu 150 refeições individuais com sanduíches, panetones e kits de higiene pessoal. Além disso, os missionários do grupo religioso fizeram a encenação de um presépio vivo para anunciar o nascimento de Jesus Cristo.

"A intenção é que eles também participem da encenação do presépio conosco e vivam, de fato, a experiência de que Cristo continua nascendo em nossos corações, mesmo diante de situações tão difíceis”, pondera a missionária e coordenadora de comunicação do Shalom, Maria Luísa de França.

A comunidade católica promove anualmente a Ceia e a Missa de Natal na Casa São Francisco, no Centro da Capital, mas precisou abrir mão das celebrações em virtude da pandemia, o que deu lugar à ação, respeitando os protocolos sanitários.

"Hoje nós trouxemos a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, para comunicar e celebrar a presença de Jesus que está em nosso meio. Ele é o motivo da nossa nossa esperança e da nossa alegria", ressalta o padre Victor Bonfim.

