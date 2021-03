Sarto faz apelo para população ficar em casa e diz: "este não é o momento para adoecer"

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, voltou a fazer um apelo para que a população fique em casa. O chefe do executivo municipal explicou que os hospitais tanto públicos quanto os privados estão com sobrecarga. "Este não é o momento para adoecer, porque se você adoecer, vai encontrar dificuldade para encontrar leito".

Durante transmissão ao vivo realizada na manhã desta quinta-feira (18), quando entregou 50 novos leitos no Instituto Doutor José Frota (IJF), Sarto afirmou que o governo precisa abrir leitos, mas a população precisa respeitar o decreto de isolamento social rígido. "Quanto mais diminuir a circulação de pessoas, mais diminui a circulação do vírus, e a transmissão passa a ser menor", frisou, pedindo para as pessoas ficarem em casa.

50 novos leitos

Os 50 novos leitos entregues nesta manhã são de enfermaria e serão utilizadas exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19. Dos leitos entregues, 20 serão utilizados ainda nesta quinta. Os outros 30 serão preenchidos a partir desta sexta-feira (19) até domingo (21). Ao todo, o IJF conta, agora, com 180 leitos para Covid.

O prefeito afirmou que irá expandir "brevemente" 20 leitos, e que o IJF 2, com 204 leitos, está "totalmente transformado em um hospital para Covid". Conforme a Prefeitura, foram entregues, até o momento, 809 leitos, entre UTIs, enfermaria, de observação e de cuidados respiratórios graves.

