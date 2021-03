Saiba quanto tempo esperar para retornar às atividades físicas após pegar Covid-19

Em meio a uma infecção causada pela Covid-19 alguns órgãos podem ser comprometidos, como o pulmão e o coração. Neste sentido, após a alta médica, pacientes tendem a questionar qual a maneira ideal e o tempo necessário de descanso e reabilitação para conseguir voltar a realizar exercícios físicos normalmente.

O Diário do Nordeste conversou com o membro da Comissão de Educação Física e Saúde do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5), professor Welton Godinho, que esclareceu as dúvidas sobre o assunto. Confira:

Quanto tempo após recuperado pode-se voltar às atividades físicas?

A Covid tem sequelas e efeitos que são dependentes de vários fatores, como a presença ou não de comorbidades, a idade da pessoa e se ela tinha um histórico de práticas físicas ou não. Dependendo desses fatores, a licitação para atividades é diferente, visto que algumas pessoas, mesmo sem apresentar mais o quadro viral, ainda apresentam sequelas: problemas motores, pulmonares e cardíacos. Mas, em média, após 45 dias da infecção, a pessoa pode retomar os exercícios físicos.

Quais os riscos de retornar antes desse período?

A algumas pessoas, mesmo assintomáticas, o vírus já mostrou que pode se manifestar em outros órgãos que não o pulmão. A preocupação inicial era com o pulmão, mas a Covid mostrou sequelas cardíacas e encefálicas também.

Pegando as sequelas cardíacas, a pessoa pode ser assintomática durante a Covid, mas quando volta aos exercícios e tenta restabelecer os níveis de treinamento que tinha antes, ela apresenta algum tipo de problema cardíaco.

Em virtude disso, algumas associações recomendam que, antes de retornar aos treinos, o paciente faça alguns exames cardíacos. Me refiro às sequelas cardíacas, porque as neurológicas, normalmente, são visíveis: dificuldade motora, de falar, se locomover e ausência de paladar.

Como deve ser o processo de retomada?

A recomendação que faço é procurar profissionais capacitados e um local adequado. No âmbito do profissional, é necessário que ele faça uma anamnese para avaliar os riscos e como a Covid se manifestou naquele paciente. Além disso, é recomendável fazer exames preventivos também, como um cardíaco.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Quais os exercícios mais indicados? Os aeróbicos?

Pelo menos no início das atividades, é bom evitar exercícios intensos. A intensidade não é atrelada a um exercício específico: eu posso ter uma corrida intensa e uma musculação intensa. Então, essa recomendação é no sentido de que, independente da modalidade, seja uma modalidade contínua, que a pessoa não precise parar a atividade para descansar e retomar, deve ser uma que ela consiga fazer continuamente. Pode ser musculação, corrida, caminhada, desde que seja em intensidade baixa.

Os exercícios aeróbicos podem ser indicados. Existe um teste chamado “teste do pescoço”, que aponta uma verificação visual se a pessoa está fazendo muito esforço para manter um esforço contínuo. Para um paciente pós covid, uma corrida, por exemplo, ainda com a recomendação de EPIs, como a máscara, pode gerar um desconforto e uma intensidade muito alta. Então, podem ser recomendado os aeróbicos, desde que a intensidade não seja alta.

Quem foi hospitalizado sofre sequelas no corpo?

O ideal é que, ainda dentro do hospital, o paciente passe a fazer exercícios de reabilitação. Normalmente, os hospitais contam com profissionais que auxiliam nesse processo, incluindo exercícios respiratórios, porque algumas pessoas têm comprometimento pulmonar e aí é preciso adaptar os músculos respiratórios para um novo tipo de trabalho a que ele vai ser submetido.

Caso a pessoa saia já habilitada do hospital, ela deve voltar com um acompanhamento de, pelo menos, três vezes na semana. Inclusive, alguns hospitais já possuem um educador físico na equipe multidisciplinar, que ajudam nesse retorno.

Em geral, em qualquer condição que a pessoa fique muito tempo hospitalizada, ela pode ter algum comprometimento motor pelo tempo parada.

O paciente com sequelas pode iniciar uma atividade física?

Provavelmente, o processo inflamatório estará agravado. Ele pode fazer a atividade, mas adaptada conforme sua situação. Por isso é necessário a avaliação e procurar um profissional habilitado para a prescrição.

Quais as recomendações gerais durante esse período de pandemia?

A OMS está com um programa para aumentar os exercícios físicos até 2030. Mas, as pessoas estão cada vez mais inativas. Mesmo em estado de quarentena, a pessoa pode fazer exercícios em casa, se puder, ao ar livre, em local sem aglomeração de pessoas. Então, minha recomendação é para que as pessoas pratiquem exercícios físicos para ter um corpo mais resistente para uma infecção viral, não que isso seja uma cura ou algo do tipo. Após a internação, caso seja necessário, é importante voltar às atividades o mais breve, junto a um profissional responsável e capacitado para orientar.