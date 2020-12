Rodovias estaduais e federais recebem reforço na fiscalização durante feriado de Natal no Ceará

Faltando menos de um dia para o período natalino, órgãos de trânsito já se preparam para reforçar a fiscalização nas rodovias estaduais e federais. O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), inicia, a partir das 12 horas, desta sexta (24), a operação Natal Seguro 2020 nas rodovias do Ceará.

Em paralelo às operações do efetivo estadual, a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) também realiza fiscalizações durante o feriado, mas nas malhas viárias federais que cortam o Ceará, com a Operação Rodovida 2020/2021.

Enquanto a Operação Natal Seguro segue às 20h do próximo domingo (28), a Operação Rodovida 2020/2021, iniciada na última quinta-feira (17), se encerra apenas no dia 21 de fevereiro e deve reforçar a segurança no trânsito durante as férias escolares, as festas de Natal e Ano Novo e o período de Carnaval.

Nas estimativas do BPRE, 354 policiais militares devem atuar nas malhas rodoviárias durante o período de fiscalização. O efetivo estará distribuído em 28 Postos de Fiscalização Fixa (PFFs) e 12 Postos de Fiscalização Avançada (PFAs), além de ter à disposição 87 viaturas e 20 guinchos.

Já a Operação Rodovida tem a sua disposição 62 etilômetros e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual do Ceará, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT), do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-Ce) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

Durante as abordagens, os agentes federais se posicionam em pontos críticos, detalha o inspetor Flávio Maia, chefe da comunicação social da PRF do Ceará. São 14 localizações no total, entre eles “os primeiros 40 quilômetros da BR-116 e da BR -222”, específica.

“O anel viário também é um ponto crítico, assim como a subida da Serra da Ibiapaba. São trechos que merecem atenção. Sempre há uma fiscalização voltada para evitar os excessos”, completa.

Atenção

A Lei Seca, bem como o cumprimento das normas de trânsito e o uso de máscaras de proteção contra a propagação do novo coronavírus, são os principais pontos de atenção durante as abordagens do BPRE.

Quem descumprir as recomendações de segurança está sujeito a multas que podem chegar a R$ 2.934,70 para direção sob influência de álcool. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da aplicação da penalidade, o veículo é retido e a CNH do condutor é suspensa por 12 meses.

Mesmo quem deseja viajar de carro com a família deve ficar atento ao uso da máscara. A proteção é obrigatória, sob penalidade de multa que podem variar R$ 100 e R$ 300 para pessoas físicas e chegar até R$ 1.001 para pessoas jurídicas. A máscara, no entanto, é dispensada para quem estiver sozinho no veículo.

Flávio recomenda atenção redobrada uma vez que um maior fluxo de carros já é perceptível nas vias. “Nós já temos um aumento nesses dias mesmo com as restrições de confraternização. As pessoas estão viajando para encontrar os familiares. É importante fazer um planejamento da viagem para não sair apressado e não fazer ultrapassagem em locais proibidos”, alerta o inspetor.

Veja outras recomendações da PRF para uma viagem segura:

Pare a cada 3 horas. O motorista que se expõe a muitas horas no volante, está sujeito ao fenômeno da "hipnose rodoviária", na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora;

Viaje descansado. Não se aventure numa rodovia após um dia de trabalho desgastante;

Procure se informar sobre as condições do tempo nos lugares por onde vai passar.

Evite circular à noite. Além do risco da perda de visibilidade, o socorro mecânico é sempre mais lento e as oportunidades de ações criminosas são maiores;

Faça revisão no seu veículo. O check up do automóvel é fundamental, mesmo quando as distâncias percorridas são pequenas. Faróis conferidos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado; e motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia;

Observe as placas que indicam o limite de velocidade e as condições de ultrapassagem; elas não foram colocadas naquele ponto da estrada sem motivo justo;

Se surgir algum problema durante a viagem, acione o posto mais próximo da Polícia Rodoviária Federal através do telefone 191. A ligação é gratuita e está disponível para todo o Brasil.