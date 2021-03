Projetos sociais pedem ajuda para donativos e reforçam ações diante da 2ª onda de Covid-19

Com um novo pico da pandemia de Covid-19 no Ceará e a implementação de isolamentos mais rígidos, projetos sociais voltaram a atuar mais incisivamente em um cenário de extrema necessidade, demandado por uma parcela da sociedade que, desta vez, tem o agravo da ausência do auxílio emergencial federal. Diante deste cenário, organizações voltaram a pedir doações e redefiniram o calendário de ações na segunda onda da doença pandêmica.

Coreógrafa e idealizadora da Edisca - Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente, atuante em Fortaleza, Dora Andrade se viu na obrigação de relançar a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal diante da nova onda de Covid-19. Nomeada de “Campanha Passos do Bem”, a iniciativa foi criada para também amenizar os efeitos da pandemia em 2020 e durou três meses, a partir de abril.

“Não é novidade que as pessoas na periferia estão sofrendo demasiadamente. Muitas perderam seus empregos e o auxílio ainda não chegou nas mãos dessas pessoas. Temos recebido famílias de alunos da Edisca que estão passando fome, então a gente não pode tolerar isso de braços cruzados”, pontua.

A idealizadora conta que, neste momento, está em busca de doações, o que tem sido “muito difícil”. A meta da campanha é ajudar as 300 famílias de educandos, além de mil outras famílias e 30 organizações sociais da periferia de Fortaleza. No entanto, a prioridade é apoiar as famílias dos alunos, conforme Dora.

Legenda: Projetos sociais buscam apoio para ajudar mais famílias na Capital Foto: Edisca/Divulgação

“Estamos todos prospectando apoio, mas está complicado. No ano passado conseguimos ajudar cerca de 5 mil famílias. Estamos ajudando de todas as formas. Iniciamos distribuindo todo o alimento que tínhamos e agora precisamos mobilizar todos neste novo caminhar, alavancando esforços para minimizar o sofrimento destas populações”.

Dentre as comunidades atendidas por meio da Edisca estão Castelo Encantado, Morro Santa Terezinha, Grande Bom Jardim, Dendê, Jangurussu e adjacências.

Ajuda necessária

Aluna da instituição há 15 anos, Mayra Lais Vasconcelos, de 24 anos, foi uma das beneficiárias da Campanha durante o ano passado. “Posso dizer que não faltou nada na minha casa e na dos meus colegas por causa das doações. As distribuições de cestas básicas ao longo do lockdown foram fartas. A gente também indica as famílias que mais precisam para receber a assistência”, diz.

Moradora do Canindezinho, Mayra revela que, neste ano, sem o auxílio financeiro federal, a situação dentro de casa piorou se comparado ao ano anterior. “Como muita gente, também estou tendo problemas financeiros e psicológicos também. Minha mãe recebia a assistência do governo. Nos ajudou bastante, mas esse ano não tem. Então, os nossos gastos são apenas com o ultra necessário, pagamento de contas e alimentação”, cita.

“Agora, em março, nós recebemos produtos de higiene, limpeza, biscoitos, mingau - que pra muita gente não é nada, mas pra outras, o básico da alimentação falta e isso significa muito. Por isso a gente precisa de doações para a campanha, para conseguir atender outras famílias que precisam. No ano passado, a primeira onda da covid foi complicada, mas essa segunda está bem mais difícil, tem muita gente sem trabalho e auxílio, e a ajuda sempre chega em momentos extremamente necessários para quem precisa”, pontua Mayra.

Demanda aumentada

Em 2020, o Projeto Ser Ponte conseguiu repassar uma renda mensal de R$ 180 para 210 mulheres chefes de família em 18 territórios da Capital. Já em 2021, a ideia do grupo foi de recomeçar o projeto com 50 mulheres chefes de família negras ou indígenas. O número de beneficiadas deve aumentar conforme mais doadores contribuíssem. “Em fevereiro, a gente conseguiu abraçar 80 mulheres e, em março, 100. A gente busca atender na perspectiva de garantir três meses de repasse”, diz a organizadora do Projeto, Valéria Pinheiro.

Embora haja o aumento, Valéria cita que a demanda por ajuda nesta segunda onda do novo coronavírus está maior do que na primeira. “Tem muito mais gente pedindo. A gente continua recebendo doações de alimentos, roupas e livros. Mas, a nossa prioridade é receber alimentos e EPIs. Recebemos muita demanda por máscara e álcool nas comunidades. Nessas regiões, as famílias são grandes e garantir a proteção para todos é uma dificuldade. Também tem muita gente com fome, cada vez mais”, declara Valéria.

A organizadora diz ainda que houve um acréscimo significativo de pedidos de ajuda via redes sociais nas últimas semanas, porém, ela ressalta que a escolha de beneficiárias do repasse de rendas é feito através dos agentes territoriais parceiros que verificam as famílias mais necessitadas das 18 comunidades assistidas.

Altos e baixos

Na análise da organizadora, durante esse um ano de pandemia, o projeto caminhou por altos e baixos no que diz respeito às doações. “Tivemos picos e decréscimos significativos. Os primeiros doadores, em abril de 2020, a gente pediu que apoiassem por quatro meses. Depois, alguns se afastaram. Então, entre julho e agosto a gente agiu na tentativa de resgatar esses doadores porque a necessidade continua. Acabou que em setembro e outubro a gente conseguiu uma retomada. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia deu uma amenizada”.

Valéria conta ainda que, em determinado momento, alguns doadores passaram a ter mais dificuldades financeiras e não puderam mais colaborar. “Muita gente perdeu o emprego, outros escreviam que estavam ajudando pessoas da família ou da própria rua. Aconteceu esse redirecionamento de recursos para pessoas mais próximas ou para elas mesmas”.

No final de 2020, o projeto afirmou que continuaria com as doações e repasses, mas que precisaria de “mais gente” para concretizar as ações. “A gente não cessou em pedir mais apoio. Agora, estamos vivenciando o pior momento do que a gente já viveu e isso tem repercutido na chegada de pessoas para estender a mão”, coloca a organizadora.

Cursos suspensos

Em outubro do ano passado, o Ser Ponte conseguiu ajudar grupos produtivos de mulheres através de um edital. Já o calendário de ações do grupo para este ano abrangia realizar curso de formação política sobre renda básica para movimentos sociais e o curso de pães caseiros para geração de renda para mulheres. No entanto, conforme Valéria, os projetos estão suspensos.

“Suspendemos por causa do aumento do risco de contaminação e a decretação do lockdown. À medida que o risco diminua, a vacinação seja ampliada e haja condições sanitárias para essas atividades, a gente vai retomar. Agora, nós estamos voltando nossas energias em conseguir doações e atender mais mulheres porque a situação financeira se agrava bastante nesse cenário. Além disso, nós somos poucos e estamos bastante cansados, pois já tem um ano de pandemia. Então, a gente precisa priorizar onde investir energia”, avalia.

Doações

Edisca - Pessoas físicas e empresas podem contribuir doando cestas básicas ou kits de higiene e limpeza; doando dinheiro que será revertido na compra destes produtos. A contribuição pode ser feita através das seguintes contas:

Caixa Econômica Federal

Agência: 1977

Operação: 003

Conta: 1304-8



Banco do Brasil

Agência: 2937-8

Conta: 111251-1



CNPJ: 69.697.662/0001-69



Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (85) 99102-4652 (WhatsApp) ou pelo e-mail edisca@edisca.org.br.

Projeto Ser Ponte - As doações em apoio ao Ser Ponte podem acontecer via internet.